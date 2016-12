Vil du ha offentlig post på papir? Les dette

Hvis du fortsatt vil at det offentlige skal sende deg viktige brev på papir, kan du si nei takk til digital kommunikasjon.

Hittil har 1,46 millioner nordmenn skaffet seg en digital postkasse. Men dette er frivillig og du kan faktisk reservere deg mot å få informasjonen elektronisk.

Selv om altså Stortinget har bestemt at digital kommunikasjon skal være hovedregelen når stat og kommune kommuniserer med innbyggerne.

Noe for deg? Da kan du gå inn på Norge.no, som er en veiviser til offentlige tjenester på nett, og huke av for at du vil reservere deg.

Dersom du aldri har registrert ditt mobilnummer eller e-postadresse ved innlogging til en offentlig tjeneste på nett via ID-porten, er det ikke nødvendig å reservere seg.

111 000 reservasjoner



Det er enkelt å reservere seg, bare legg igjen fødselsnummeret. Hvis du ikke har internett-tilgang, kan du ringe brukerstøtte på telefon 800 30 300 som er betjent mellom klokken 08.00 og 15.30 hverdager.

Gjør du dette, vil brev som inneholder viktig informasjon for deg, kun bli sendt på papir. Det kan for eksempel være skatteoppgjøret, brev om tildeling av barnehageplass, en byggetillatelse eller vedtak om ytelser fra NAV, står det på nettsiden. Les mer her.

GENERASJONSSKIFTE: Selv om de fleste nordmenn er på nett, vil nok noen eldre fortsatt foretrekke å få brev på «gamlemåten» Foto: Difi

Har du reservert deg, gjelder det for hele offentlig sektor, både stat og kommune.

– Så langt har 111 000 personer reservert seg mot digital kommunikasjon, sier Onar Aanestad, kommunikasjonsdirektør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som drifter siden Norge.no.

– Det er naturlig at noen, gjerne eldre, foretrekker å fortsatt få post på papir og da må vi løse deres behov. Men de aller fleste i Norge er digitale og foretrekker å kommunisere digitalt. Derfor oppfordrer vi de til å ta i bruk digital postkasse, legger han til.

Gjelder ikke alt



Men reservasjonsretten hjelper ikke selv om du fortsatt skulle ønske å få meldingene om pensjons- eller trygdeutbetalinger fra NAV på papir. NAV har nemlig vurdert at utbetalingsinformasjon ikke er av særlig betydning å sikre at vedkommende mottar og dermed ikke kan anses som en «viktig melding» etter eForvaltningsforskriften.

– Bruker kan derfor ikke reservere seg mot å få denne digitalt, skriver NAV i en e-post til VG.

Utbetalingsmeldingene vil heretter bare bli å finne på nav.no etter at etaten bestemte at det fra nå av er slutt på utbetalingsmeldiner om pensjonen i posten.

Dermed må 570 000 pensjonister og uføre på nett fra og med denne måneden hvis de skal lese utbetalingmeldingene.

Difi opplyser at 306 virksomheter innen stat og kommune så langt har tatt i bruk digital postkasse og at stadig flere gjør dette. Mange private bedrifter har også begynt å bruke denne elektroniske postkassen.

Difi gikk i 2012 inn for at private aktører, og ikke internettportalen Altinn, burde få oppdraget med å distribuere offentlig digital post til landets innbyggere og næringsliv.

