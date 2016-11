Skatt i digital postkasse utsatt – venter på svar fra tre departementer

Digital postkasse vil koste Skatteetaten 10 millioner ekstra i året. Nå er skatt i postkassen utsatt på ubestemt tid fordi de ikke vet hvordan de skal få det til.

Skatteetaten må nemlig vite om mottakeren har åpnet vedtakene som videresendes fra Altinn til den digitale postkassen. Denne løsningen er ikke på plass, og tre departementer diskuterer nå hvordan det skal gjøres.

– Vi planla å videresende skattetrekksmeldingen, tidligere kalt skattekortet, for 2017 denne høsten. Det rakk vi ikke, sier Hans Erik Gravdahl Sørensen, virksomhetsarkitekt i Skatteetaten, til VG.

Også skatteoppgjøret skal med tiden komme i den digitale postkassen.

– Må dere kunne se at mottaker har åpnet disse brevene?

– Ja, Skatteetaten er avhengig av å se om skatteytere har åpnet den elektroniske korrespondansen fra oss slik at vi kan følge aktivitetsnivå og styre revarslinger til skatteyter, sier Sørensen.

– Kan dere se dette i Altinn?

– Ja.

– Teknisk vanskelig



Skatteetaten er i dialog med Difi og Altinn om hvordan man kan få en slik varsling når dokumentene havner i den digitale postkassen.

Også Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er på saken.

– Det er teknisk vanskelig og noen ganger dukker det opp utfordringer som man ikke ser for seg når man setter frister. Nå venter vi på departementenes konklusjon og hvilke føringer de har for hvordan vi skal få dette til. Når dette kan skje, er ikke kjent på det nåværende tidspunkt, sier Sørensen.

Ekstraregning på 10 millioner



Skatteetaten vil også få en årlig ekstraregning på rundt 10 millioner kroner for å sende disse to meldingene fra Altinn til estimerte 1,6 millioner digitale postkassebrukere.

Meldingene sendes samtidig til 3,8 millioner nordmenn som bruker Altinn for å kommunisere med Skatteetaten. Dette gjelder også de som har digital postkasse.

Per i dag har 1,4 millioner nordmenn opprettet digital postkasse - 1,2 millioner har valgt Digipost som så langt har inngått kontrakt med 4400 avsendere.

Sjekk Altinn for skattesmell

Selvangivelsen som sendes ut i mars – og som folk er så interessert i at det har skapt kø hos Altinn – vil fortsatt komme i Altinn. Det er her du må logge deg inn for å få vite om du får skattesmell eller penger tilbake.

Og i Altinn finner du all din korrespondanse med Skatteeaten som er kjekt å ha dersom det skulle oppstå tvister.

– Det er kun vedtakene i skatteprosessene som videresendes til digital postkasse, med andre ord hvor mye du skal trekkes i skatt og hva du betalte i skatt, sier Sørensen.

