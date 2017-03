Rumperister utløste politiaksjon

Rumperisteren av merket «Earthquake» skapte større rystelser enn tiltenkt onsdag.

Adresselappen falt av pakken, noe som førte til bombealarm og politiaksjon, melder Rbnett, nettstedet til Romsdals Budstikke.

En rumperister er en dings som monteres fast i treverket på sofa eller stol, som en del av et hjemmekinoanlegg. Rumperisteren gjør at sitteredskapen vibrerer og rister når det skjer noe dramatisk på TV-en.

RYSTENDE OPPLEVELSE: Erling Johan Strømme (41) sendte rumperisteren som forårsaket politiaksjon i Årødalen i Molde onsdag. Foto: PRIVAT

– Mange syntes det var morsomt, men jeg syntes ikke det var noe morsomt selv. Det var en unødvendig skapt situasjon, som utløste frykt, sier Erling Johan Strømme (41) fra Rauma kommune i Møre og Romsdal til VG.

Les også: Flislegging utløste væpnet politiaksjon

Mistenkelig pakke



Strømme selger diverse høyttalerutstyr, og hadde skaffet en kjøper som han skulle sende rumperisteren til. Dingsen pakket han inn i papp og surret vanlig gaffatape rundt.

En kassadame klistret på adresselapp, som deretter skal ha falt av på veien fra Vågstranda til postterminalen i Årødalen i Molde. Der gikk det melding til politiet, siden pakken hverken hadde avsender eller mottager.

– Når vi får slike meldinger, er vi bekymret for om det kan være snakk om eksplosiver. Vi rykket derfor ut med tilgjengelige mannskaper, en slik sak har naturlig nok prioritet, sa Siri Engdahl ved politiets operasjonssentral for Nordmøre og Romsdal til Rbnett onsdag.

Etter to timer ble politiaksjonen på postterminalen i Årødalen avsluttet. Da var det avklart at pakken var ufarlig. Selgeren selv var imidlertid uvitende om at rumperisteren hadde forårsaket full utrykning. Ikke før fredag morgen. Da meldte kjøperen at han hadde fått en adresselapp i posten, men ingen pakke.

– Jeg begynte å spore opp pakken. Jeg ringte posten og forklarte hvordan pakken så ut med papp og tape. Jeg fikk etter hvert en telefon fra posten om at de hadde funnet pakken, men at politiet var innblandet. Da leste jeg om aksjonen på Rbnett, forteller Strømme til nettstedet.

41-åringen ringte både til lensmannen i Rauma og operasjonssentralen og beklaget det hele.

Les også: Kidnapping-spøk utløste omfattende væpnet politiaksjon

– Et hendelig uhell

Pakken kostet 300 kroner, pluss 170 kroner i frakt.

– Mye trøbbel for en rimelig pakke?

– Det var litt unødvendig, synes Strømme.

John Eckhoff, pressesjef i Posten Norge, beskriver hendelsen som et hendelig uhell.

– Vi er vant til at adresselapper faller av, det skjer fra tid til annen. Det var kombinasjonen av pakkens utseende og manglende lapp som gjorde at våre ansatte reagerte, sier John Eckhoff til VG.

Les også: Rødstrupejakt skapte væpnet politiaksjon