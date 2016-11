Regjeringen tapte nynorsk-kampen i Posten. Noregs Mållag jubler

Regjeringen ville kutte nynorskkravet i Posten, men fikk ikke flertall i Stortinget. Noregs Mållag jubler over fremtiden til «Noreg»-frimerkene

Det er en smørblid Magne Aasbrenn som tar imot nyheten om at nynorskkravet i Posten skal bestå. Som leder i Noregs Mållag kjemper han dag ut og dag inn for å «hindre at det konservative Oslo-målet tar over helt».

- Bokmålsdominansen er så stor at du tenker at du er unormal hvis du ikke snakker Oslo-dialekt, at Oslo-folk snakker normalt og resten snakker dialekt. Og hvem er det som definerer det? Nynorsken er en alternativ måte å se virkeligheten på som gjør oss rikere, sier Magne Aasbrenn, leder i Noregs Mållag, til VG.

FULL JUBEL: Magne Aasbrenn, leder i Noregs Mållag, er glad for at nynorskkravet i Posten består.

I dag ble det klart at A-posten ryker og at 550 postansatte over hele Norge mister jobben. Men regjeringen hadde også foreslått å fjerne nynorskkravet i Posten, og det fikk de ikke flertall for, viser Transportkomiteens innstilling i dag.

– Viktige tegn på at du er akseptert



Aasbrenn jubler over at fremtiden til «Noreg»-frimerkene og digipost på nynorsk er sikret og erklærer dette et gledens øyeblikk.

– Det gjør at vi blir rikere som nasjon at vi har både nynorsk og bokmål. Vi blir ikke dummere av at vi har to språk, vi blir rikere av de to språkene, sier Aasbrenn.

Posten har tradisjon for å gi ut 25 prosent av sine frimerker på nynorsk og sender ut meldinger på digipost på nynorsk. Kunder kan også få svar på den målformen de sender brev på. Da det var høring om postendringene i oktober, leverte Noregs Mållag et brennende innlegg mot en slutt for «Noreg»-frimerkene.

– For minoritetsspråkbrukere er dette viktige tegn på at du er akseptert og at du finnes, understreket Aasbrenn.

Posten påpekte at det ikke var noen kostnadsforskjell på om man skrev «Noreg» eller Norge.

– Vi har ikke noen planer om det (om å kutte ut nynorsken journ.anm.), men det vil være kunne en konsekvens av at vedtekten tas bort, sa Postens konserndirektør for kommunikasjon, Elisabeth Gjølme, til VG.

– Derfor er det viktig

Noregs Mållag mener at hvis Posten slutter med nynorsk, blir det å ta bort en bit i puslespillet som gjør at nynorsk fortsatt er offisielt språk i Norge.

– Nå er jeg på Noregs Mållags nynorskstafett og er på en liten skole som har nynorsk. At de ser nynorsk på et frimerke eller digipost på nynorsk gjør at de holder på dialekten sin og skriver på nynorsk, sier Aasbrenn.

