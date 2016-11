Postselskap: Postbud blir trakassert

Lørdag tok Kvikkas over leveringene av lørdagsavisene etter Posten. De har blitt møtt med en telefonstorm og trakassering av de ansatte, sier daglig leder Stig Kleive.

– Det er viktig at folk som ringer har med seg barneoppdragelsen de fikk som liten når man ringer inn til noen som prøver å gjøre sitt beste. Vi har folk som er blitt målløse av den trakasseringen, sier daglig leder Stig Kleive i Kvikkas til Journalisten.no.

I mars ble det slutt på post på lørdager og siden da har Posten i en overgangsfase gått rundt for å bare levere avisene. På lørdag tok transportselskapet Kvikkas over for Posten på lørdagsleveringene.

Anslag fra Mediebedriftenes landsforbund og Helthjem viste at 45.000 ikke ville få avisen i helgen. 6000 av disse skulle bli levert av Kvikkas, mot 17.500 som skulle bli levert av bransjens egne avisbud.

– Nesten ikke til å tro



Kleve sier til Journalisten.no at abonnentene tror at det er Kvikkas som leverer alle aviser. Transportselskapet har opplevd trakassering av ansatte.

– En del av våre underleverandører har bud som ikke er norske eller ikke er født i Norge, men av utenlandsk opprinnelse.

– Vi har blitt møtt med en språkbruk som man antagelig kun brukte i sørlige deler i USA på slutten av 1800-tallet. Det er nesten ikke til å tro. Trakassering på et nivå vi ikke trodde var mulig, sier Kleive til Journalisten.

Hvor mange som faktisk fikk avisen på lørdag, vil ikke bli klart for senere i denne uken.



Dette er problemet



Som VG skrev på torsdag får nordmenn nå levert avisen på to ulike måter:

1. Bransjens egne avisbud i Helthjem leverer til 85 prosent av norske husstander. Flere av dem som ikke rakk fristene til bransjenes egne bud, brukte Postens avisbud som gikk tidlig på morgenen. Nå går ikke Posten lenger – og avisene kommer ikke frem.

2. Staten betaler Kvikkas for å ta over for Posten i tynt befolkede strøk, rundt 15 prosent av norske husstander. Kvikkas har andre innleveringsfrister og -steder enn Posten, og flere aviser mener det blir vanskeligere og dyrere å få ut avisen.

Samferdselsdepartementet sa onsdag til VG at de ikke har noe ansvar for at det løser seg på punkt 1, at det må avisene ordne opp i selv.



– De burde ikke bruke tid på å skylde på oss, de burde bruke tid på å komme opp i hundre prosent på de leveringene de selv har ansvaret for, sa politisk rådgiver Toril Reynolds (Frp) i Samferdselsdepartementet til VG.

Krever at regjeringen rydder opp



Politisk rådgiver Toril Reynolds (Frp) i Samferdselsdepartementet sier hun ønsker avisene kunne vært mer løsningsorientert.

KrF, Venstre, Ap og Sp ber imidlertid departementet rydde opp så alle får avisen.

– Da man fjernet Postens plikt til å levere post seks dager i uken, forsikret Solvik-Olsen Stortinget om at det ikke skulle ramme lørdagsavisene. Det var han helt tydelig på. Og da er det jobben hans å sørge for at det faktisk skjer, var svaret fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Da regjeringen fremmet forslag om at vi ikke skulle ha post på lørdager, var det en klar forutsetning at vi skulle finne en løsning for lørdagsavisene. Og det ser jeg nå at vi ikke har fått, sa Kjell-Idar Juvik (Ap) i komiteen.

