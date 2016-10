Postkom frykter masseoppsigelser i Posten: – Pinlig når staten opptrer på denne måten

Fagforeningen går hardt ut mot regjeringens bevilgninger til Posten i statsbudsjettet - og følgene for de 550 ansatte som risikerer å miste jobben.

Regjeringen foreslår å slå sammen A- og B-post og at det heller skal ta to dager å levere brev. Det medfører sentralisering, store kutt på seks norske postterminaler og kutt på 550 ansatte.

Stortinget holdt i dag åpen høring om kostnadskuttene i Posten – og jobbene som står på spill.

– Jeg er alvorlig bekymret for at vi kommer i en situasjon som vi på 20 år aldri har vært i, nemlig at det blir masseoppsigelser i Posten, sier forbundsleder Odd Christian Øverland i fagforeningen Postkom til VG.

Posten vil kutte A-post 1. januar 2018, så de får tid til å omstille de 550 ansatte. Men under dagens høring påpekte Posten at bevilgningene i forslaget til statsbudsjett gjør at de må vurdere å starte kuttene tidligere.

De påpekte at de ikke kompenseres for å opprettholde A- og B-post i 2017.

– Når regjeringen løper fra sin del av regningen slik de gjør i det fremlagte budsjettet i 2017, med en bevilgning som er 300 millioner kroner lavere enn det beregnet behovet, så sparker det regelrett kråkefot på Postens ledelse og Postkom – som begge er opptatt av god personalpolitikk i krevende omstillinger, sa Øverland i dagens høring på Stortinget.

– Det er pinlig



Posten anslår at merkostnaden ved å fortsatt ha A- og B-post i 2017 er på 300 millioner kroner, og mener det bør gå under posten for statlige kjøp av ulønnsomme posttjenester. Øverland i Postkom mener at staten har bestilt en tjeneste de ikke vil betale for.

– For min del er den delen forstemmende, det er pinlig, synes jeg, når staten som eier opptrer på denne måten, understreket han i høringen.

Fakta: Slik vil de endre Posten Kutte ut A-post:

* Den klart største endringen Posten og regjeringen nå vil gjøre, er å kutte ut A-post.

* I dag leveres A-post leveres som hovedregel over natten, med krav om at 85 prosent av A-posten skal komme frem neste dag.

* Ved å slå sammen A- og B-post vil posten normalt sett komme fram dag to. Kutte på terminaler:

* De ni terminalene som nå sorterer brev, vil Posten samtidig sentralisere til tre.

* Det betyr store nedskaleringer og kutt på terminalene i Bergen, Evenes, Molde, Stavanger, Stokke og Trondheim. Posten anslår at 400 årsverk må kuttes i brevsektoren – altså rundt 550 ansatte.



Grunnen til kuttene:

* Bakgrunnen er det Posten beskriver som et dramatisk fall i antall brev vi sender – og fall i inntektene.

Posten hadde egentlig håpet å få vedtatt kuttet av A-post i Stortinget før sommeren, så omstillingene kunne starte i 2017. Nå som det trolig blir vedtatt i høst, mener de det ikke er forsvarlig å legge om før 2018.

– Hvis ikke vi får de 300 millioner i statlige kjøp i 2017 må vi se om vi kan forsere den omstillingen raskere enn vi ellers ville ha gjort, og vi har hele tiden sagt at vi trenger 12 måneder for å gjøre det forsvarlig, sa Wille.



– Det er viktig med en avklaring nå, så vi får den 12-månedersperioden på å omstille. Alternativet er økt statlige kjøp, understreker Wille på høringen.

Postkom frykter de manglende 300 millionene vil føre til mye tøffere og raskere omstillinger i Posten, og i ytterste konsekvens masseoppsigelser.

– Vår mulighet til å finne gode muligheter for dem som blir rammet, blir kraftig svekket, sa Øverland på høringen i dag.



Dette skjer nå



Partiene skal nå ha gruppemøter hvor det blir klart om det er flertall for regjeringens forslag i Stortingsmeldingen «Postsektoren i endring».



Sakordfører Kjell Idar Juvik (Ap) sier saken avgis i komiteen 15. november. Om en drøy måned er altså avgjørelsen klar.



– Det haster for oss å få vite om vi faktisk kan gå i gang og planlegge den omleggingen, understreket konsernsjef Wille på høringen.

Samferdselsdepartementet ønsker ikke å kommentere saken.