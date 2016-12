NAV kutter ut digital postkasse for  210.000 utbetalingsmeldinger

NAV slutter denne måneden å bruke digital postkasse for å sende utbetalingsmeldinger til brukerne.

Det skjer samtidig med at etaten dropper å sende melding om pensjonsutbetalinger i posten til 570.000 pensjonister og uføre.

– Begrunnelsen er å spare penger. Det er digitalisering, forenkling og effektivisering som ligger bak, sier Geir Axelsen, økonomi- og styringsdirektør i NAV, til VG.

Digital postkasse Du må selv opprette din egen digitale postkasse hos e-Boks eller Digipost for å få post digitalt fra det offentlige.

Digipost og e-Boks er likestilte og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet.

Den største forskjellen mellom de to postkassene er hvilke private virksomheter du kan motta digital post fra.

Postkassene har også ulikt design og noe ulik funksjonalitet. Kilde: Norge.no

NAV regner grovt sett å spare mellom 60 og 80 millioner kroner på denne omleggingen neste år. Akkurat hvor mye av dette de sparer på å droppe å sende disse meldingene digitalt, er uklart.

– Dette er NAVs «lønnsslipper» som vi har faset ut. Vi har sluttet å bruke brev på denne typen meldinger og det gjelder også digital postkasse fordi brevformatet er forlatt, sier Axelsen og viser til at brukerne heretter vil finne denne informasjonen på sin egen side på nav.no.

NAV begynte å bruke digital postkasse for utbetalingsmeldinger i januar 2015 da de første 50.000 brukerne fikk slike brev digitalt. I november var det 210.000 personer som mottok slike meldinger elektronisk. Men nå er det altså slutt.

NAV anser digitalisering av utbetalingsinformasjon som et nødvendig tiltak for å oppfylle pålegget i digitaliseringsrundskrivet om at digitale, nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for kommunikasjon med innbyggerne.

Med vedtak fra NAV vil fortsatt sendes til den digitale postkassen - alternativt den grønne på hagegjerdet.

– Det er ikke slik at vi ønsker å begrense bruken av sikker digital postkasse. Vi ser det som et veldig godt alternativ til papirpost i de situasjonene hvor vi fortsatt har papirformat. Vi regner med at bruken av sikker digital postkasse vil kunne øke fremover, sier Axelsen til VG.

Posten forteller at de allerede har fått reaksjoner fra Digipost kunder som ikke lenger vil få utbetalingsslippen i den elektroniske postkassen.

– Vi er skuffet på vegne av brukerne. På bakgrunn av reaksjonene vi har fått, mener vi at NAVs brukere ønsker få utbetalingsmeldingen i Digipost, slik at de har all post på ett sted, i stedet for å måtte lete det opp i mitt NAV, sier John Eckhoff, pressesjef i Posten.

Posten taper ca 200.000 kroner i måneden på at NAV kutter ut digital postkasse for utbetalingsmeldinger, men bedyrer at det ikke er det som er hovedproblemet.

– Folk skriver til oss at «nå er tålmodigheten slutt» og «nå trenger jeg neppe Digipost,» forteller Eckhoff.

For mens man hos Digipost varsles med sms eller e-post når det dumper et brev ned i postkassen, får man ikke noe slikt varsel fra NAV om utbetalingsmelding.