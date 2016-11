Mer post-kritikk til Solvik Olsen: Posten tjener for dårlig

Posten klarer ikke å levere de økonomiske resultatene som departementet krever - og departementet følger ikke opp godt nok. Samferdselsministeren får syrlig kritikk av riksrevisor Per-Kristian Foss.

For å kutte kostnader i Posten vil Samferdselsdepartementet nå slå sammen A- og B-post og sentralisere.

Samtidig som vi nordmenn sender færre brev, så har inntektene til Posten falt. Riksrevisjonen slår nå fast at Postens logistikkvirksomhet også har svak resultatutvikling. Logistikkvirksomheten til Posten går blant annet på pakkepost – et område Posten har satset på når antallet brev har gått ned.

– Logistikkvirksomheten har ikke bidratt til økt lønnsomhet. Det er overraskende, også for Stortinget, vil jeg tro, fordi Posten selv sa at dette skulle bidra til å øke lønnsomheten, sa riksrevisor og tidligere Høyre-statsråd, Per-Kristian Foss.

Les også: Krever at regjeringen rydder opp i lørdagsavis-kaoset



Riksrevisjonen mener Samferdselsdepartementet er for passive, nå som resultatene på logistikkvirksomheten ikke møter kravene. De har sett på hvordan staten gjennom eierdialogen følger opp Postens arbeid med samfunnsansvar.

– Det er overraskende at statsråden ikke har noen kritiske merknader. Ketil Solvik-Olsen har jo tidligere vært meget kritisk til meget i livet, men han lever altså godt med at Posten ikke lever opp til de krav hans departement har satt til avkastning, sier Foss.



Les også: Frykter masseoppsigelser i Posten: – Pinlig når staten opptrer på denne måten

Følger opp for dårlig



Han la i dag fram Riksrevisjonens «Kontroll av forvaltningen av selskaper hvor staten er inne på eiersiden».

Den viser at Postens økonomiske resultatutvikling er under de nivåene som departementet stilt krav om – og at departementet er for dårlig til følge opp den svake resultatutviklingen.

Det er spesielt innen logistikkvirksomheten at resultatene er for svake, går det fram av rapporten som er overlevert Stortinget.

Les også: Full postkamp i Stortinget: Slik kan endringene påvirke deg

(NTB)