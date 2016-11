Kuttrammede postansatte i Trondheim: - Håper vi ikke bare kastes rett ut

TRONDHEIM (VG): Da Bjørg Dinesen (55) fikk jobb i Posten, sa moren hennes «du er så heldig, nå har du jobb resten av livet». Men nå venter hundrevis av postansatte over hele landet på svar: Hvem mister jobben og hvem får bli?

– Jeg håper at de finner en løsning på det, at vi ikke bare kastes rett ut av Posten. En tenker på det hele tiden, det ligger og gnager i bakhodet, sier Rune Timannsvik (41) til VG.

På terminalen i Trondheim er han en av dem med kortest fartstid når rundt 70 personer skal bort. I bare 11 år har han vært i Posten. Bjørg Dinesen (55) og Atle Skjærvold (46) har vært der hele arbeidslivet.

Når 550 ansatte over hele landet nå skal kuttes, er de tre av dem som står i fare for å miste jobben.

– Da jeg fikk jobb i Posten husker jeg at mamma sa «åå Bjørg, du er så heldig, nå har du jobb resten av livet». Og nå ser du jo, sier Dinesen, som også er heltids-tillitsvalgt.



– Mange startet i Posten rett etter skolen og tenker nå «jeg kan bare dette, jeg kan ikke noe annet». For når vi har passert 50 år, er vi attraktive i arbeidsmarkedet da? spør Skjærvold, også han tillitsvalgt.

Arbeidsledige etter 40 år



VG har tilbrakt dagen på terminalen i Trondheim mens Transportkomiteen på Stortinget har kommet med sin innstilling i postsaken. Like før klokken 14 ble det klart: 400 årsverk kuttes. Det betyr 550 arbeidsplasser, rundt 70 av dem i Trondheim.

– Vi føler at det er brutalt. Jeg har hørt mye om brutalisering i arbeidslivet, men nå skjønner jeg hva det er. Vi risikerer å bli arbeidsledige etter å ha jobbet her i 40 år, det er tøft, sa Mari Haugen (56) til VG tidligere i dag.

– Det er mange som er sinte, som kanskje ikke føler seg hørt. Også er det usikkerheten, for hva skal vi gjøre etterpå nå? spurte Randi Thrana (60).

Nå er spørsmålet hvor mange av de 550 som får andre jobber internt i Posten, hvor mange som må ut – og når de må ut. Terminalsjef Marit Hansen i Trondheim sier til VG at det viktige nå er å finne gode løsninger for de ansatte.

Posten tenker å kutte A-posten om 12 måneder, selv om de tidligere har advart om at de kanskje må fremskynde det.



– Dette er en veldig stor omstilling, og vi trenger 12 måneder for å gjøre dette på en forsvarlig måte. Det er vårt utgangspunkt, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten til VG.

Vil unngå masseoppsigelser



Fagforeningen Postkom har tidligere slått alarm om at de 550 kan ryke gjennom masseoppsigelser neste år, dersom kuttene framskyndes og Posten ikke får god nok tid på seg til å finne nye jobber til de ansatte.

Postkom-leder Odd Christian Øverland sier han håper de kan unngå det.

– Dette har vi også møtt i andre omstillinger, at folk sier «det er bare dette jeg har jobbet med hele livet». De som for eksempel sitter i skranken og har møtt kunder hver eneste dag, de har solgt, de har tatt imot klager og de har møtt kunder som er blide eller sure og gjort det med stor profesjonalitet. De kan veldig mye, sier Øverland til VG.

Selv om det formelle vedtaket skal fattes i Stortinget den 29. november, er det på grunn av Transportkomiteens innstilling i dag allerede klart at A-posten ryker.

– Hvis vi mislykkes i omstillingen, finnes det ikke noen annen vei enn masseoppsigelser. Men både vi og Posten vil jobbe for å unngå det i stor grad som overhodet mulig, understreker han.



Transportkomiteen skriver i dag at de forutsetter at det finnes en løsning for å få sendt biologiske preparater, medisiner og aviser før A-posten kan kuttes. Dinesen vet ikke helt om hun tror på at de vil finne en god løsning før de kutter.



– Av erfaring er jeg skeptisk til det, for vi så jo hva som skjedde med avisene. Det gikk veldig fort, og vi så jo konsekvensene av det, sier Dinesen til VG.

De yngste må ut først



Allerede i mai begynte fagforeningen Postkom i Trondheim å oppfordre de «yngste» til å se etter en ny jobb. Det er nemlig ansiennitetsprinsippet som rår: Sist inn, først ut. Det lover ikke bra for Rune Timannsvik.

– Jeg har ikke tenkt så mye på veien videre. Jeg vet at det vil skje noe, men hva ... Jeg gidder ikke mer studier, sier Timannsvik til VG, og understreker at han skal vente og se hva slags tilbud han får.

Bjørg Dinesen har vært i Posten i 37 år og stiller bedre i omstillingen, men hun er bekymret for AFP-ordningen.

– Jeg er veldig opptatt av AFP-en og at jeg ikke mister den opptjeningen jeg har. I kommunen har de offentlig opptjening, mens Posten har privat, så går jeg til kommunen blir pengene borte. Jeg er avhengig av å få en jobb med privat AFP innen to år, sier Dinesen.

Konflikt om 316 millioner



Posten har anslått at merkostnaden ved å fortsatt ha A- og B-post i 2017 er på 316 millioner kroner, og mener det bør gå under posten for statlige kjøp av ulønnsomme posttjenester.

– Hvis ikke vi får de 300 millioner i statlige kjøp i 2017 må vi se om vi kan forsere den omstillingen raskere enn vi ellers ville ha gjort, og vi har hele tiden sagt at vi trenger 12 måneder for å gjøre det forsvarlig, sa Postens konserndirektør Tone Wille på høringen i oktober.

Samferdselsdepartementet sitt svar var at de ikke har kompensert for dette tidligere og ikke har planer om det i statsbudsjettet for neste år heller.

– Det som har vært suksessfaktoren vår, det har vært tiden. Og det får vi ikke nå. Vi får ikke denne tiden hvis vi ser på disse overføringene for ulønnsomme tjenester og at vi får 300 millioner mindre enn behovet, sier Atle Skjærvold på terminalen i Trondheim.

Bakgrunn: Frykter masseoppsigelser i Posten