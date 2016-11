Krever at regjeringen rydder opp i lørdagsavis-kaos

Abonnenter over hele landet kan bli stående med tom postkasse når Kvikkas tar over leveringen av avisen på lørdag. Ap, Venstre, KrF og Sp krever at regjeringen rydder opp.

– Dette må det ordnes opp i, det er et klart krav fra KrF, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF) i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.



– Vi krever at regjeringen tar ansvar og rydder opp. Bakgrunnen for at vi kom i denne situasjonen, var at man tok bort lørdagsposten, sier Kjell-Idar Juvik (Ap) i komiteen.

I mars ble det slutt på post på lørdager. Posten har i en overgangsfase gått rundt for å bare levere avisene, men på lørdag tar transportselskapet Kvikkas over avisleveringene.

Analyser fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Helthjems anslår at hele 45.000 nordmenn kan miste avisen på lørdag.

– Da man fjernet Postens plikt til å levere post seks dager i uken, forsikret Solvik-Olsen Stortinget om at det ikke skulle ramme lørdagsavisene. Det var han helt tydelig på. Og da er det jobben hans å sørge for at det faktisk skjer, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Venstre og jeg har stått fast ved at lørdagsavisene skal ut til folk. Et samlet storting sto bak dette vedtaket, så dette må statsråden og departementet rydde opp i og sikre at skjer, sier Abid Raja (V).

Departementet sa i går til VG at avisene må ta ansvar for å finne løsninger og tilpasse seg.

– Svært mange av de 45.000 avisene det her er snakk om skal leveres i områder hvor avisene har egne avisbud. Staten har ikke et ansvar for disse, sa politisk rådgiver Toril Reynolds (Frp) i Samferdselsdepartementet.



Slik leveres lørdagsavisen



Dette er bakgrunnen for konflikten:

1. Bransjens egne avisbud i Helthjem leverer til 85 prosent av norske husstander. Her mangler det løsning for 17.500 abonnenter på lørdag, anslår MBL. Et eksempel er folk som vil ha Adresseavisen levert i Oslo.

2. Staten betaler Kvikkas for å ta over for Posten i tynt befolkede strøk. Her mangler det ifølge anslagene løsning for 6000 abonnenter på lørdag. Kvikkas har andre innleveringsfrister og -steder enn Posten, og flere aviser mener det blir vanskeligere og dyrere å få ut avisen.

Samferdselsdepartementet sa i går til VG at de ikke har noe ansvar for at det løser seg på punkt 1, at det må avisene sørge for selv. Reynolds sier hun ønsker avisene kunne vært mer løsningsorientert.

– Da regjeringen fremmet forslag om at vi ikke skulle ha post på lørdager, var det en klar forutsetning at vi skulle finne en løsning for lørdagsavisene. Og det ser jeg nå at vi ikke har fått, sier Juvik i Ap.

KAN STÅ TOM: Posten tapte anbudsrunden mot Kvikkas i sommer, da regjeringen lyste ut levering av lørdagsavisene på anbud. Lørdag tar Kvikkas over. Foto: Trond Solberg , VG

Da Stortinget vedtok å kutte post på lørdager, sto det følgende i innstillingen:

«Komiteen vil be departementet følge opp intensjonen i loven og sørge for at det kommer på plass en god løsning som sikrer tilgang til papiraviser på lørdag i hele landet».

– Dette var en helt klar forutsetning fra KrF sine side, for å gå med på endringen av post på lørdager. Vi mener staten må ta totalansvaret her og sørge for avtaler, så avisene blir distribuert og kommer frem til abonnenten, sier Grøvan i KrF.



– Solvik-Olsen må følge opp det han sa og ikke skylde på andre. Han har selv satt dette i gang og er ansvarlig statsråd. Da må han være på tilbudssida, så folk får avisen sin, sier Sp-leder Slagsvold Vedum.



Reynolds i Samferdselsdepartementet sier til VG at de har levert det Stortinget ba om. At de den siste tiden har jobbet med Kvikkas for å justere avtalen og sørge for at alle områder er dekket.

Men bransjen har utfordringer.



Må rekke fristene



Helthjem-direktør Per Iversen sier det er 3000 aviser utenbysfra som ikke rekker fristen for å bli med bransjebudene i Oslo.

– Abonnerer du på en morgenavis der du bor, vil du ha den på trappen eller i postkassen når du står opp. Avisbudene våre går på natten for å levere morgenavisen, sier Iversen.

I Oslo går bransjebudene med rundt 185 000 aviser som skal være der når folk våkner.

– At 185 000 abonnenter skal vente med å få avisene sin fordi det er cirka 3000 i området som abonnerer på en avis utenbysfra, sier det seg selv at ikke vil fungere, sier Iversen til VG.



Han sier de i går kveld leverte forslag til løsninger for mange av de 45.000 abonnentene, men at vi først i neste uke finner ut hvor mange som faktisk ikke får avisa.



Store endringer i Posten

De nye lørdagsordningen kommer midt i behandlingen av flere nye endringer i Posten. Regjeringen vil blant annet sentralisere og slå sammen A- og B-post.



