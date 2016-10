Frykter disse kan forsvinne

Regjeringen vil fjerne nynorskkravet til Posten. Noregs Mållag frykter for «Noreg»-frimerkene og digipost på nynorsk.

– Mange vil si at om det står «Noreg» på noen frimerker her og der, eller om regninger eller meldinger fra det offentlige kommer på nynorsk, spiller liten rolle. Men det spiller en stor rolle, sa Magne Aasbrenn, leder i Noregs Mållag på Stortingshøringen om Posten i går.

– For minoritetsspråkbrukere er dette viktige tegn på at du er akseptert og at du finnes, understreket Aasbrenn.

– Kan være en konsekvens



Regjeringen har foreslått store endringer i Posten, som å slå sammen A- og B-post og at selskapet ikke lenger skal legge frem eiermelding for Stortinget.

Samtidig foreslår de også å droppe nynorskkravet.

Posten gir i dag ut 25 prosent av sine frimerker på nynorsk og sender ut meldinger på digipost på nynorsk. Kunder kan også få svar på den målformen de sender brev i.

Noregs Mållag leverte på høringen et brennende innlegg mot at Posten slutter med «Noreg»-frimerkene.

– Vi har ikke noen planer om det, men det vil være kunne en konsekvens av at vedtekten tas bort, sier Postens konserndirektør for kommunikasjon, Elisabeth Gjølme, til VG.



PRYDET «NOREG»-FRIMERKE: Åge Aleksandersen prydet i 2012 en serie frimerker på nynorsk sammen med Ole Paus, Morten Abel og Sondre Lerche. Foto: Posten / Gorm Kallestad, Alf Øystein Støtvig



– Retten til en minoritet



Noregs Mållag sier at hvis Posten slutter med nynorsk, blir det å ta bort en bit i puslespillet som gjør at nynorsk fortsatt er offisielt språk i Norge.

– Det som skjer med Posten nå, er at Posten blir sluppet fri fra staten og resultatet kan bli at Posten ikke lenger bruke både bokmål og nynorsk i skjema, frimerke og digitalt. Selv om den enkelte medarbeider vil bli stilt fritt til å bruke nynorsk, vil tyngden av bokmålsbrukere presse nynorskbrukere til å bruke det, sa Aasbrenn på høringen og la til:

– Her snakker vi om retten til en minoritet, retten til dem som gjerne vil skrive og lese nynorsk.

Posten fikk på høringen i går spørsmål om de hadde regnet på merkostnaden ved å bruke nynorsk.

– Det har vi ikke gjort. Jeg tror ikke det er noe Postens ledelse skal ha så veldig sterke oppfatninger om. Hvordan man ønsker dette i Postens vedtekter, synes jeg får være en politisk beslutning. Vi lever godt med den løsningen som er i dag, sa Postens konsernsjef Tone Wille.

Kommunikasjonsdirektør Gjølme påpekte at det er kostnader forbundet med å bade ha en bokmålsversjon og nynorskversjon av tekst på nett.

– Kostnadsbildet kan bli mer utslagsgivende fremover, men når det gjelder utgivelsen av frimerker er det ikke noe kostnadsforskjell om det står «Norge» eller «Noreg». Der har man en veldig god tradisjon for 25 prosent frimerkeutgivelser på nynorsk, utdypet Gjølme.

Saken om endringene i Posten avgis i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget 15. november. Om en drøy måned er altså avgjørelsen klar.

Les også: Frykter masseoppsigelser i Posten