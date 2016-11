Per Harald Mathisen (52) skjønte ingenting da familien fikk purring på strømregningen. Det viste seg at den lå ubetalt i samboerens digitale postkasse.

Han var ikke klar over at Skagerak Nett hadde begynt å sende fakturaen til den digitale postkassen, i stedet for en papirgiro til den vanlige grønne.

– Det blir bare rot med digital postkasse. Mange aktører kan uten ditt samtykke begynne å bruke denne til å sende fakturaer. Elverket mitt var er en av dem. Jeg fikk purringer uten at jeg skjønte noe. De færreste er jo innom den digitale postkassen hver dag, sier Mathisen til VG.

Det er han som tar seg av strømregningen i familien selv om den formelt sto i samboerens navn. Skagerak Nett bekrefter at de sendte en faktura på papir da den som havnet i den digitale postkassen ikke ble betalt.

– Skjønner ikke vilkårene



MASSEUTSENDELSE: Dette brevet fra Difi er nylig sendt ut til 2,7 millioner nordmenn. Foto: DIFI

Mathisen mener mange ikke skjønner omfanget av vilkårene de godtar når de oppretter en digital postkasse. Og at det fort blir kluss når man bytter e-postadresse eller meldingen om at det er kommet post havner blant masse reklame i innboksen.

– Difi gir inntrykk av at vi må ha en digital postkasse. Det synes jeg er skremmende, sier prosjektlederen som jobber i et entreprenørfirma. Og han har absolutt ikke planer om å skaffe seg en. Men du er slett ikke nødt til å gjøre dette.

– Det er en frivillig ordning, sa Stig Hornnes, seniorrådgiver hos Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) til VG i forrige uke.

Difi har nylig sendt ut 2,7 millioner brev med oppfordring om at folk bør skaffe seg en digital postkasse. I tillegg har de tatt kontakt på e-post.

Men Mathisen ser ikke poenget med en digital postkasse til.

– Vi har jo vår egen kjernejournal på Helsenorge.no og ligningen i Altinn. Det er ikke nødvendig med en enda en digital postkasse, mener Mathisen.

Blankofullmakt



Mens du hos danskeide Eboks må godkjenne hvert enkelt firma du ønsker å motta post fra, har du ikke denne muligheten hos Postens Digipost.

Der heter det i avtalevilkårene: «Når Brukeren er registrert, kan alle avsendere sende Brukeren digital post, blant annet fakturaer, helsepapirer, forsikringsavtaler, innkallinger og brev fra offentlige etater, uavhengig av tidligere samtykker til elektronisk kommunikasjon.»

Av de 1,4 millioner nordmenn som nå har opprettet digital postkasse har 1,2 millioner valgt Digipost som så langt har inngått kontrakt med 4400 avsendere.

Forsvarer ordningen



Digipost mener det er uhensiktsmessig at brukeren må forhåndsgodkjenne avsendere.

– Det vil bli en umulig oppgave for mottagere og privatpersoner å gå gjennom listen med 4400 avsendere som kan bli noen titusen i fremtiden. Du vet jo heller ikke hvem som vil sende deg brev, sier John Eckhoff, pressesjef Posten.

– Men kan du også betale regninger via Digipost?

– Det er litt avhengig av hvilken bank du har, men hvis du har Skandiabanken eller KLP kan du bare klikke på fakturaen, så er den betalt.

Eckhoff sier flere banker kobler seg på denne ordningen.

– Nå har du muligheten til å samle all viktig post på ett sted, sier Eckhoff som mener man kommer til å være regelmessig i den digitale postkassen når stadig mer viktig post havner her.

Når man oppretter en digital postkasse kan man velge om man vil varsles med sms eller e-post – eller begge – når det dumper ned et brev.

Eckhoff har ikke inntrykk av at det er noe stort problem at mottagerne overser fakturaer som havner i den digitale postkassen.

Strømleverandøren Fjordkraft bruker ikke digital postkasse.

– Grunnen til at vi ikke bruker dette er at vi ikke ønsker at det skal havne fakturaer der som folk ikke vet om. Det er mange nok som ikke er klar over disse postkassene. Derfor har vi ikke inngått avtale med Digipost eller andre, sier Janne Tjomsland, kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft.