A-posten ryker og 550 mister jobben i Posten: - Det er brutalt

TRONDHEIM (VG): Nå er det avgjort. Posten får kutte A-post og nedskalere på seks norske terminaler. I Trondheim er det sinnet som rår når rundt 70 personer nå mister jobben.

- Vi føler at det er brutalt. Jeg har hørt mye om brutalisering i arbeidslivet, men nå skjønner jeg hva det er. Vi risikerer å bli arbeidsledige etter å ha jobbet her i 40 år, det er tøft, sier Mari Haugen (56) til VG.

Transportkomiteen på Stortinget kom nå med sin innstilling til de store postendringene: De konkluderer med enstemmig med at Posten må spare penger og A-posten må vekk.

Dermed er det klart: De ni brevsorteringsterminalene i Norge skal sentraliseres til tre, og 550 mister derfor jobben i Trondheim, Molde, Stavanger, Bergen, Evenes og Stokke.

I Molde er det rundt 30 til 40 ansatte som ryker, i Trondheim er det rundt 70. Mari Haugen sitter i dag oppgitt og sorterer post i bedriften hvor hun har jobbet i 36 år.

TOMT: Mari Haugen (56) leser av postkodene på brevene som ikke kan leses av automatisk på Terminalen i Trondheim. Før kunne dette rommet være fullt av ansatte, påpeker hun. Nå er hun også rammet av nedskalering. Foto: Ole Martin Wold / VG

- Folk er egentlig veldig sinte, det er ikke god stemning her nå i det hele tatt. Å skulle runde 60 snart og ikke vite hvordan det vil bli, det synes jeg er tøft, sier hun VG.



Brevene som nå fyker over sorteringsmaskinene i Trondheim, oppkalt etter store RBK-navn som «Ivers» og «Eggen», skal slås av og brevsorteringen legges ned.

- Det er mange som er sinte, som kanskje ikke føler seg hørt. Også er det usikkerheten, for hva skal vi gjøre etterpå nå? spør Randi Thrana (60), som har vært i Posten i 15 år og jobber deltid.



- Folk er rett og slett forbanna



At A-posten kuttes vil du merke på følgende måte: Bruker du A-post kan du i dag sende et brev og få det frem over natten. B-post bruker tre dager. Når A- og B-post nå skal slås sammen, vil det imidlertid ta to dager før brevet kommer frem.

Og dette er bakgrunnen for nedbemanningen i Trondheim.

- Stemningen på huset er egentlig ganske frustrerende og folk er rett og slett forbanna. Vi merker jo dette på tilbakemeldingene vi får. Det er klart du blir redd, usikker og utrygg, sier kretsleder Tove Kristin Brekke i Postkom Midt-Norge til VG.

- FOLK ER FORBANNA: Nestleder Knut Marius Lydvo og kretsleder Tove Kristin Brekke i Postkom sier de jobber med å skaffe folk interne og eksterne jobber. Foto: Ole Martin Wold / VG

Etter diskusjon blant partiene leverte Transportkomiteen på Stortinget nå sin innstilling, og det formelle vedtaket skal fattes i Stortinget den 29. november. Frem til da kan det komme mindre forslag eller endringer, men A-posten og arbeidsplassene er og blir borte.

- Vi må bare erkjenne at kampen om A-posten er tapt, at den ble tapt da det ble fri konkurranse på brev i fjor, og nå må vi bare gjøre det beste utav det, sa saksordfører i Transportkomiteen Kjell-Idar Juvik (Ap) til VG i dag.

- Finnes liv utefor Oslo



Fagforeningen Postkom har tidligere slått alarm om at de 550 kan ryke gjennom masseoppsigelser neste år, dersom Posten ikke får god nok tid på seg til å kutte A-posten og finne nye jobber til de ansatte.

Brevsorteringen skal sentraliseres til Østlandsterminalen, Bodø og Tromsø. «Ivers» og «Eggen» skal enten skrotes eller kjøres sørover.

- Jeg er skuffet over at det sentraliseres, for det finnes liv utenfor Oslo og nord for Sinsenkrysset. Vi føler en avmakt, for vi har ikke fått lov til å innvirke på prosessen i det hele tatt. Jeg er skuffet over Posten og Postkom sentralt, sier Mari Haugen.

SENTRALISERE HIT: Brevsorteringen skal gå fra ni terminaler til tre. Østlandsterminalen i Lørenskog (bildet) skal ta over jobben sammen med Bodø og Tromsø. Foto: Svein Nordrum / NTB scanpix

De siste fire årene har antall brev vi nordmenn sender falt med 25 prosent. Og nedgangen vil nok fortsette. Postkom har ikke gått imot å kutte A-posten, fordi fallet i brevmengden har vært så dramatisk.

- Vi kan ikke true folk til å sende flere brev, så noen av de ansatte har innsett det. Men når det er arbeidsplassen din, gjør det noe med deg, sier nestleder Knut Marius Lydvo i Postkom Midt-Norge.

- For å være helt ærlig så smalt det skikkelig for oss. Vi taper inntekter fordi folk slutter å sende brev. Vi har hatt uker med 25 prosents nedgang i volum, sier Brekke i Postkom.



Krever løsning for medisiner og aviser



Posten vil ha minimum 12 måneder på seg før de gjør endringene, men har advart om at omstillingen kan måtte fremskyndes. Flertallet i transportkomiteen skriver i dag at de forutsetter atdet finnes en løsning for å få sendt biologiske preparater, medisiner og aviser, før A-posten kan kuttes.

Allerede i mai begynte Brekke å oppfordre de yngste i Trondheim til å se etter en ny jobb. De er ansiennitetsprinsippet som rår: Sist inn, først ut.

- Får vi nok tid, skal vi klare å skaffe mange interne jobber, men de yngste har vi allerede varslet at må forberede seg. De har blitt fortalt at de ikke blir i Posten til de blir pensjonister, sier Brekke i Postkom.

Nedstemt på sjeldnere post



I Stortingsmeldingen «Postsektoren i endring» foreslo også regjeringen flere andre endringer i Posten. Posten har nå krav om å levere post hjem til deg fem dager i uken, men regjeringen ville nå åpne for å unnta inntil 10 prosent av befolkningen fra dette kravet, som utgjør opptil 500 000 nordmenn i 230.000 husstander.

De ville ikke gjøre dette nå, men ville ha muligheten - uten å skaffe et vedtak i Stortinget først - dersom antall brev vi sender faller ende mer dramatisk.

Det fikk de ikke flertall for. Skal opptil 500.000 nordmenn få post sjeldnere enn fem dager i uka, må det forankres i Stortinget, konkluderer flertallet i komiteen med i dag.

Regjeringen fikk imidlertid flertall for å droppe kravet om at Posten skal levere egen eiermelding.

Kaos i lørdagsavisene



Samtidig som det har vært full kamp om disse endringene i Stortinget, har de nye endringene for levering av lørdagsavisene blitt innført. Der har det vært kaos i leveringene.

- Det med lørdagsavisene viser hvor blinde regjeringen egentlig er, når du ser konsekvensene av de endringene. Så de det? Tenkte de over det? Det er bare én ting å gjøre, det er å bytte ut regjeringa. Det sier vi åpent i Postkom, sier kretsleder Brekke til VG.

Hun mener at når Posten må nedskalere, blir også de andre tjenestene dyrere, og spør hvor mange selskaper som skal kjøre halvtomme biler opp i norske daler.

- De driver å legger oss ned, sakte med sikkert. Liberaliseringen av Postmarkedet som de innførte i fjor, er det som er galt. Det åpner for at flere aktører kan gå inn i et fallende marked. Det er flere aktører som må kjempe om færre brev, sier Brekke.

