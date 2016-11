45.000 nordmenn kan miste avisen på lørdag

Tre dager før Kvikkas skal begynne å levere lørdagsavisene, er det fullt kaos. Samferdselsdepartementet sier det er feil å gi dem skylda for at 45.000 avisabonnenter kan bli stående uten lørdagsavisen.

Når transportselskapet Kvikkas denne uken tar over leveringen av lørdagsavisene, kan 45.000 abonnenter over hele landet ende opp med tom postkasse. Det viser nye anslag fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Helthjem.

På lørdag slutter Posten å gå med sine avisbud og den siste uken har kritikken haglet mot Samferdselsdepartementet for den nye avtalen med Kvikkas.



Lørdagsaviser over hele landet kommer ikke frem i helgen, blant annet fordi de må sendes over store avstander, avisene ikke rekker fristene, transporttidene fra trykkeriet øker og leveringen blir dyrere. Lørdagsaviser må leveres mandag.

Aftenposten-redaktør Espen Egil Hansen sa forrige uke at endringene er kritiske for norske aviser, at det er Samferdselsdepartementets feil og at situasjonen må ryddes opp i umiddelbart.



Samferdselsdepartementet slår hardt tilbake mot bransjen.



– De burde ikke bruke tid på å skylde på oss, de burde bruke tid på å komme opp i hundre prosent på de leveringene de selv har ansvaret for, sier politisk rådgiver Toril Reynolds (Frp) i Samferdselsdepartementet til VG.

– Ikke statens ansvar



Hun anklager bransjen, ved for eksempel MBL og Helthjem, for krisemaksimering, for å legge skylden på departementet og sier «det er veldig lett å peke på andre når man ikke selv har gjort jobben sin».

– Svært mange av de 45.000 avisene det her er snakk om skal leveres i områder hvor avisene har egne avisbud. Staten har ikke et ansvar for disse, sier Reynolds.

Kvikkas tar over for Posten på lørdag, men fortsatt anslår MBL og Helthjem at de står uten en løsning for 45.000 abonnenter.

6000 av dem ligger under Kvikkas, som staten har ansvaret for, mens hele 17.500 egentlig skal leveres av bransjens egne postbud gjennom distribusjonsnettverk Helthjem. Men nå som Posten ikke skal levere aviser på lørdager, sliter også bransjen med aviser de har ansvaret for.

– De fleste aviser vil kunne komme frem på lørdag, men det krever at avisene samarbeider med budene eller Kvikkas, sier Reynolds.

Derfor går det ikke



– Med all respekt for departementet, dette er bare tøys. Selvfølgelig jobber bransjen for å få denne prosenten så høy som mulig. Det er jo det avisene lever av, å få avisen frem til abonnentene, sier fagsjef Bjørn Wisted i MBL til VG.

Etter at det i mars ble slutt på levering av post på lørdager, har Posten midlertidig gått rundt og levert lørdagsavisene. Bransjen har egne avisbud i Helthjem som leverer til 85 prosent av norske husstander, men staten har betalt Posten for å levere til de resterende 15 prosentene – hus som ligger i tynt befolkede strøk.

Men på lørdag tar Kvikkas over, fordi de vant en anbudskonkurranse mot Posten i sommer. MBL påpeker at de nå for eksempel sliter med å få levert Adresseavisen i Oslo. At det blir teknisk umulig.

– Før kunne avisene kjøres til Oslo med bil om natten og rekke frem til Postens avisbud med frist klokken syv om morgenen. Men nå er det ikke postbud på lørdager lenger, påpeker Wisted.

Kvikkas skal ikke levere i områder hvor avisbransjen har egne bud – og det har de i Oslo. Altså må bransjen selv ta ansvaret for å få fram Adressa i Oslo.

Men Schibsteds avisbud må ha avisene i Oslo innen 23.30, påpeker Wisted, så avisbudene rekker for eksempel å få Aftenposten i alle postkassene før folk våkner. Og Adressa går i trykken i Trondheim midnatt.

Altså må Adressa være levert i Oslo en halvtime før den er ferdigtrykt i Trondheim.

– Schibsted kan ikke legge om hele budstrukturen, så avisen ikke er fremme i postkassen til folk i Oslo om morgenen, på grunn av noen få aviser fra Trondheim, sier Wisted.

– Kunne vært mer løsningsorienterte



17.500 av de 45.000 som anslås å stå uten avis på lørdag, har altså bransjens egne bud ansvar for. Som Adresseavisen.



– Jeg skulle ønske avisene også kunne vært litt mer løsningsorienterte for hvordan vi skal få avisene frem, i stedet for å sitte og peke på at staten valgte Kvikkas og ikke Posten til å dekke områder uten avisbud, sier Reynolds i Samferdselsdepartementet.



Helthjem sier de nå jobber på spreng for å finne løsninger for aviser som tidligere ble levert med Posten, men som bransjens egne bud nå må levere.

– Det er veldig beklagelig, men det er altså slik Samferdselsdepartementet har organisert dette, sier Helthjem-direktør Per Iversen til VG.

Utfordringer med Kvikkas



I tillegg kommer altså de abonnentene som Kvikkas har ansvaret for å levere på lørdag. Der mangler det ifølge anslaget en løsning for hele 6000 abonnenter.

Kvikkas kommer nå med helt andre innleveringstider og steder enn det Posten hadde. MBL påpeker at det er dyrt og komplisert for avisene å endre på trykketider eller rutiner for å rekke fram til Kvikkas' leveringspunkter. Og at dette skjer i en tid hvor avisbransjen allerede har store utfordringer.

– Man trenger ikke mer motbør akkurat nå, og at det blir tyngre å få produktet frem og større kostnader ved det, sier Wisted.

Reynolds i Samferdselsdepartementet sier avisene for eksempel kan se på å endre trykketidene eller kjøre avisene ut raskere, for å rekke de nye fristene til Kvikkas.

– Noe vil bli dyrere for avisene og da kan de velge å ikke bruke det, men tilbudet er der og Kvikkas dekker 100 prosent. Vi må sørge for at tilbudet er der så de kan få det fram på lørdag, hvis de vil, sier Reynolds.

– Vi er ganske trygge på, og har fått bekreftet fra Kvikkas, at alle avisene de får på sine innleveringssteder, skal de klare å levere innen fristen nå på lørdag. Det er det som er det statlige ansvaret i dette her, sier Reynolds.



Bak anslaget på 45.000 uten avisen på lørdag, ligger altså 17.500 under avisenes egne postbud, 6000 under Kvikkas, samt 14.000 abonnenter som leveres i Postboks og 7500 som MBL og Helthjem mener ingen dekker.



Det er tre dager til lørdag. Hvor mange lørdagsaviser de greier å finne løsninger for innen da, vil vise seg.

