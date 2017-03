Kjell Ingolf Ropstad: – Vi må ta pornokampen

Kjell Ingolf Ropstad i Krf vil ha regulering av pornografiske nettsider. Pornoproblematikken må bli tatt seriøst, mener han.

Krf-politikeren engasjerer seg etter et mye lest og delt debattinnlegg publisert på VG-nett i dag, der Kjersti Cecilie Jensen oppfordrer til stenging av nettstedet Pornhub for norske brukere.

Nordmenn er hyppige brukere av nettstedet, og Jensen mener blokkering av nettsiden er nødvendlig for å beskytte barn og unge. Å stenge tilgangen til nettsiden vil være et tiltak som går rett inn i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, mener hun.

– Alvorlige påstander



Kjell Ingolf Ropstad (KrF), nestleder i justiskomiteen, mener Kripos bør undersøke påstandene Kjersti Cecilie Jensen kommer med i sitt innlegg.

– Hun kommer med alvorlige beskyldninger. Hvis det vises overgrepsbilder av barn så er jo dette strengt ulovlig, og noe Kripos bør undersøke nærmere, sier Ropstad, og legger til:

– Dette viser også behovet for en større debatt. Jeg vil gjerne utfordre de andre partiene til å ikke skygge unna, men ta problematikken seriøst.

KrF fremmet i forrige uke et representantforslag i Stortinget for å se på tiltak regjeringen kan gjøre for å beskytte barn mot pornografi. Der ber de blant annet regjeringen om å innføre blokkering av pornografiske nettsider som ikke innfører alderskontroll på besøkende. De mener også at regjeringen bør gå i dialog med internettleverandørene for å sikre alle internettbrukere enkel tilgang på nettverksfiltre som blokkerer barns tilgang til pornografi.

Les også: KrF vil stille krav om pornofilter

– Vi må ta opp kampen, og ha en strengere regulering av pornoindustrien. Hvis vi setter opp en ekstra kontroll for å klikke seg inn, kan vi i større grad unngå at unge barn ufrivillig blir eksponert for disse sidene. En strengere regulering er selvsagt ingen garanti for at barn ikke vil få tilgang til pornografi, men poenget er å sette terskelen høyere, som vi i dag for eksempel gjør med barn og alkohol, sier Ropstad.

Ropstad forteller at Storbritannia vurderer å pålegge en alderssperre på pornografiske nettsider.

– I undersøkelser utført i Storbritannia viser det seg at det er 50 slike sider som står for 70 prosent av pornotrafikken, slik at effektive politiske tiltak mot pornoindustrien er mulig, sier Ropstad.

USA: Slår alarm - erklærer porno som folkehelsekrise

– Kan ikke ha moralpoliti

Anders Bjørnsen Werp (H), leder i Justiskomiteen, mener forslaget om å stenge nettsider kan bli særdeles vanskelig.

– Jeg vet ikke om slike tiltak i det hele tatt er gjennomførbart. Det blir vanskelig å bruke politiet som ressurs for å hindre noe vi misliker.

Werp mener også at forslaget kan komme i konflikt med yrtingsfriheten.

– Kriposfilteret det her er snakk om er knyttet til straffbare handlinger, og det er ikke forbudt å se på porno. Et slikt filter må være lovhjemlet. Politiet kan ikke fungere som moralpoliti, sier Werp.

Werp mener at pornografi skaper feil holdninger blant barn og unge, men at bevisstgjøringen rundt dette først og fremst må komme fra familie og skole.

Les også: Her er skoleboksidene den kristne skolen vil fjerne

– Norge bør ta en lederposisjon

Arbeiderpartiets representant i Justiskomiteen, Kari Henriksen, mener Norge bør sette porno-problemet på dagsorden.

– Vi blir lyttet til, og regjeringen bør ta en lederposisjon på dette området. Vi må få bukt med pornoindustrien som rammer unge og barn, sier Henriksen.

Henriksen mener at det allerede er tatt et skritt i riktig retning med Istanbul-konvensjonen, utfordringen er oppfølging av denne.

– Konvensjonen sender et signal om å styrke samarbeidet i Europa og verden for å få bukt med vold mot kvinner og seksualiserte overgrep mot kvinner og barn. Norge har implementert det meste av dette lovverket allerede, og vi vil at stortinget ratifiserer den, sier Henriksen.

Les også: Pamela Anderson hardt ut mot pornoindustrien

– MÅ GÅ FORAN: Kari Henriksen (Ap), representant i justiskomiteen, mener Norge bør sette porno-problemet på dagsorden, og at vi må få bukt med pornoindustrien. FOTO: BJØRN THUNÆS Foto: Bjørn Thunæs , VG

En bekymring mange foreldre deler



Kirsti Bergstø, stortingsreperesentant og nestleder i SV, tror Jensens innlegg peker på en bekrymring som veldig mange foreldre deler.

– Grov porno er bare tastetrykk unna, og selv om foreldrene prøver å ha en viss kontroll så rår man ikke over hva barna foretar seg i skolegården eller hjemme hos andre, sier Bergstø.

Bergstø mener seksualundervisningen i skolen må styrkes, og at kjønn, kropp, seksualitet og grensesetting må tas opp med barna tidligere.

– Barn har spørsmål om disse tingene lenge før vi voksne tar regien, og for at barn og unge skal få en kunnskapsbasert tilnærming til seksualitet må det skje gjennom skolen, tilpasset barnets alder.

Kronikk: – Beskytt barna fra pornoindustrien!

Økende etterspørsel etter foreldrekontroll



Leif Gunnar Vik, leder i Barnevakten.no, en ideel foreldreorganisasjon som gir råd om barn og mediebruk, opplever økende henvendelser om foreldrekontroll.

– Med foreldrekontroll kan foreldrene selv styre hvilke sider barna skal ha tilgang til. Det er også mulig å sperre deler av nettsider, eller blokkere de helt. Foreldrekontroll har derimot ingen restriksjoner på 4G-nettverket, sier Vik.

Han mener det er bra at det blir debattert i samfunnet og blant politikerne om det er det offentlige eller foreldrene selv som skal sette grenser for barnas nettbruk.

Ekspertenes beste råd: Slik snakker du med barnet ditt om nettporno (VG+)