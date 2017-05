Slår pollen-alarm i helgen

Er du allergiker, bør du søke dekning, eller medikamenter – nå er spredning av bjørkepollen på sitt aller verste på Østlandet.

Den ekstreme spredningen er over innen utgangen av søndag, men inntil da ser det ut til at det blir en tøff helg for bjørkepollenallergikere.

– Man kan oppleve en tetthet av pollen på over 1000 pollenkorn per kubikkmeter. Det er ekstremt. Det som karakteriseres som kraftig spredning er 100–1000 pollenkorn per kubikkmeter, forklarer Hallvar Ramfjord, pollenanalytiker ved NTNU og Astma- og allergiforbundet.

Sørlandet, Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har kraftig spredning av bjørkepollen denne helgen, men det er altså verst på Østlandet. På Østlandet betegnes spredningen som «ekstrem».

–Pollenspredning i høyere terreng starter når sesongen er over på Østlandet, sier pollenanalytikeren.

Råd for å minske allergisymptomene * Ta medisinene regelmessig og forebyggende selv om du på enkelte dager har få eller ingen plager. * Ikke sov med vinduet åpent. Må du ha vinduet åpent, bør du bruke en form for beskyttelse foran vinduet som fanger opp pollen. * Det finnes filtre man kan feste i lufteanlegget i bilen som hindrer pollen i å komme inn i bilen. * Ikke heng klær til tørk ute. Kilde: Astma- og allergiforbund

Det fine været har skylda

Trøsten er at det intense pollen-angrepet er kortvarig, og avløses av kraftig spredning.

– Det vanlige er at det er ekstrem spredning et par dager i løpet av pollensesongen. Sesongen varer tre uker på Østlandet og Oslo. Den har pågått en stund, og har toppunkt fredag og lørdag.

Og mens ikke-allergikere har gledet seg over de økende temperaturen, er varmegradene hovedårsaken til at bjørketrærne kvitter seg med enorme mengder pollen.

– Det er den høye temperaturen oppunder 20 grader, og det tørre været som gjør spredningen enklere. Den kraftige spredningen vil fortsette en god del utover i neste uke. Særlig fordi det ikke er meldt regnvær de neste dagene, sier Ramfjord.

– Kom deg til sjøs

Rundt 20. mai vil bjørketrærne være tømt for pollen. Da kan allergikere, i alle fall på lavlandet, puste lettet ut. Inntil da finnes det råd.

– Mitt råd er at allergikere følger legens råd, er oppmerksomme på pollenvarslene og planlegger dosering av medisin.

– I helgen kan man komme seg til sjøs, eller på fjellet. Vi har gjort målinger og på fjellet er det ingen pollenspredning, avslutter Ramfjord.

Skal du reise langt, kan du følge pollenspredningen over hele Europa, og ta dine forholdsregler.

