Rekordtidlig start på pollensesongen

Årets pollensesong er allerede i gang. Det er aldri før blitt funnet pollen i fellene så tidlig som i år.

Pollen fra or er funnet ved stasjoner i Kristiansand og Ørsta. Årsaken til den rekordtidlige starten er at det har vært mildt både i november og desember. En mild vinter gjør at raklene blomstrer tidligere.

Norges Astma- og Allergiforbund bemerker at den tidlige starten henger sammen med at fjoråret ifølge National Oceanic and Atmospheric Administration var det varmeste året noensinne målt på kloden, og at vinteren i Norge også har vært svært mild.

– Det føyer seg dessverre inn i rekken av generelle observasjoner vi har gjort oss på pollenfeltet over mange tiår. Sesongen for de tidlige artene har sakte, men sikkert startet tidligere og tidligere, og den totale sesongen blir slik sett også lengre og lengre, sier forbundets assisterende generalsekretær Bo Gleditsch.

Målingen begynte 19. januar, og de første pollenkornene ble fanget opp 25. januar. Forrige rekord var fra 30. januar 2009 i Ørsta. Rekorden er altså slått med fem døgn.

– Sammenlignet med gjennomsnittet for de siste ti årene er dette en forskyvning på en hel måned. Dette understreker kraftig trenden i retning av stadig tidligere sesongstart som har vært synlig det siste tiåret, da særlig lengst sør i landet, sier seniorforsker Hallvard Ramfjord ved Pollenvarslingen.