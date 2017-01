Politiutrykning etter funn av hvitt pulver i Vestfold

Det er funnet et ukjent hvitt pulver i en pakke i en butikk i Vestfold.

Politiet rykket ut med alle nødetater da de ble varslet om det hvite pulveret som var funnet på Sem.

– Det er funnet i en butikk. Mer enn det vil jeg ikke si, sier operasjonsleder Merete Kvaal i Sør-Øst politidistrikt til VG tirsdag kveld.

Politiet opplyser at ni mennesker ble evakuert fra butikken og ivaretas av helsevesenet. Ingen av dem har noen personskader eller føler ubehag. Kjemikaliedykkere i beskyttelsesdrakter er også på stedet og sikrer prøver og søker blant forsendelser som kan ha inneholdt pulveret, melder Vestfold Interkommunale Brannvesen på Facebook.

Kjøpmann Anders Knutsen driver Rema 1000-butikken pulveret er funnet i. Han bekrefter at det er Post-avdelingen i butikken, og at pulveret er funnet oppå en pakke i en transportcontainer. Containeren står i postområdet i butikken.

– Nå forholder vi oss til det ekspertisen sier, og lar de ta de forholdsreglene som er, sier Knutsen.

Politiet opplyser på Twitter ved 19.30-tiden om at de fortsatt jobber med å analysere pulveret.

Et øyenvitne forteller om et stort oppbud av politi og brannvesen til VG. Et stykke fra butikken står det som enten er ansatte eller kunder og varmer seg under pledd.

Noen kilometer unna Sem ligger Borgerskogen der et lignende pulverfunn førte til en omfattende utrykning i fjor sommer. Her inneholdt pakken et ufarlig melprodukt.



Denne saken er henlagt.