Politimann tatt for å ha kjørt i opptil 180 kilometer i timen

En politimann fra Hedmark skal ha kjørt i opptil 180 kilometer i timen i 80-sonen da en patrulje la seg på hjul.

Tiltalen er tatt ut av Spesialenheten for politisaker, skriver Hamar Arbeiderblad.

Episoden skjedde i 2015, da en politipatrulje fulgte med på trafikken på en av distriktets riksveier. En bil passerte i en hastighet som ifølge Spesialenhetens rapport var langt over fartsgrensen. Farten skal ha økt da politipatruljen la seg på hjul.

"Føreren av politibilen forklarte at han måtte kjøre så fort han klarte, og tidvis viste speedometeret en hastighet på 150 til 180 kilometer i timen", heter det i rapporten. I en gjennomsnittsmåling over rundt 4,5 kilometer ble farten målt til 135 kilometer i timen. Det er denne snittmålingen som ligger til grunn for tiltalen.

Ifølge Spesialenheten var politimannen på tjenesteoppdrag den natten. "Men det var intet med tjenesten som ga grunn til å fravike gjeldende fartsgrenser", står det i rapporten.