Politijakten i Vestfold: Bilen er funnet. Jakter gjerningsmenn.

Politiet i Vestfold har nettopp funnet bilen til de to mennene som angrep en mann i bil med balltre og slegge tidligere i dag. Jakten på gjerningsmennene fortsetter, melder politiet på twitter.

Bevæpnet politi har siden før klokken 08 i dag jaktet på to menn i en VW Touareg med tilhenger. De to angrep en bil med slegge ved Hvarnes i Vestfold i dag tidlig. I bilen satt en mann som kjørte i grøfta da han forsøkte å komme seg unna. Bevæpnet politi har siden meldingen kom jaktet på mennene i den polskregistrerte bilen.

– Vi fikk meldingen klokken 07.52 og har alt tilgjenglig mannskap ute for å finne dem, sa operasjonsleder Øystein Eikedalen i Vestfold Politidistrikt til VG.

Politiet de lette etter var av typen VW Touareg, er en større VW med firehjulstrekk. Den forsvant nordover på RV 306 i indre Vestfold etter å ha angrepet mannen som hadde fulgt etter dem i flere kilometer.

– Vi vet at den ene slo med balltre og den andre med slegg, sa Eikedalen.

Den dramatiske hendelsen startet da en jeger kom ned til stedet der han har parkert bilen sin i Siljan. Litt før klokken 08 fant han bilen innesperret av hogde trær.

– Det var felt trær på begge sider av bilen og han fikk ikke kjørt. Mennene som hadde felt trærne kjørte da han kom, og karen som var sperret inne, ringte faren sin. Faren fulgte etter bilen med trehuggerne i flere kilometer, forteller operasjonsleder.

På et tidspunkt stoppet bilen som faren følger etter.

– Ut kom minst to menn iført finlandshetter, bevæpnet med balltre og slegge. Mannen i bilen forsøkte å rygge for å komme seg unna, men kjørte i grøfta og ble sittende fast. De to mennene knuste sideruter på mannens bil med slegge. De slo også nesten i stykker frontruten. Dette skjeddeved Hvarnes i Holterbygda i Vestfold, sier Eikedalen.

– Hvordan har mannen i bilen opplevd situasjonen?

– Han har opplevd det som dramatisk. De kom ut av bilen. Han rygget, ble stresset og stående fast i grøfta. Så gikk de løs på bilen, sier operasjonsleder.

Den blå Touraegen fortsatte videre på RV 306. Denne veien går gjennom indre deler av Vestfold og kommer ut på E18 ved Revetal.

Operasjonsleder opplyste at det ikke er noen tidligere forbindelse mellom mennene som politiet nå jakter på, og mannen som fikk frontruten slått ut. Situasjonen har oppstått etter at bilen til mannens sønn ble innesperret av trær som var hogd av de polske mennene.

– Hva tenker politiet når to menn ifører seg finlandshetter og angiper på denne måte?

– Vi må finne ut av dette. Vi har ikke helt forstått hvorfor de gjør det og må undersøke hva som er skjedd der de kom fra.

Politiet disponerer ikke helikopter i jakten på bilen og gjerningsmennene. Helikoteret operasjonsleder gjerne skulle brukt i jakten, befinner seg i Bergen og brukes for å passe på syklistene siste dag i sykkel-VM.