Slik så hackerangrepet mot Arbeiderpartiet ut

Med denne falske e-posten fra prestisjeuniversitetet Harvard i USA, forsøkte hackerne å lure Arbeiderpartiet. PST mottok også ondsinnet e-post hvor Harvard fremsto som avsender.

VG har fått bekreftet at det var en slik e-post som landet i innboksen til Arbeiderpartiets postmottak på Stortinget.



Flere norske innbokser ble 9. november i fjor forsøkt hacket, noe som senere førte til full alarm om avanserte innbruddsforsøk i norske e-postsystemer, blant annet i Stortinget.

Dagen etter det amerikanske valget ble det registrert flere bølger av hackerangrep mot amerikanske e-postadresser, som den russiske hackergruppen «Cozy Bear» antas å stå bak.

Men på listen skulle det også vise seg å være ni norske adresser: Et forsøk på å hacke PST, UD, Forsvaret, Statens strålevern og en norsk høgskole. Og PST mener altså at russiske «Cozy Bear» sto bak.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sier dette bildet viser en av e-postene som ble sendt ut i den store hackerkampanjen.



VG har fra kilder i Arbeiderpartiet fått bekreftet at e-posten samsvarer med den Aps postmottak på Stortinget mottok i november. «Harvard» var også avsender i hackermailen til PST, får VG bekreftet.



– Det var et dataangrep som ble registrert i fjor høst, også ble vi på nyåret varslet om at det også var norske adresser inkludert. E-posten på dette bildet var en del av kampanjen i høst, sier informasjonssjef Trond Øvstedal i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) til VG.

– Avansert angrep



9. november i fjor skrev cybersikkerhetsselskapet Volexity at de hadde registrert fem ulike angrepsbølger – hovedsakelig mot amerikanske tenketanker og organisasjoner.

En av avsenderne i hackerforsøket var tilsynelatende det prestisjetunge Harvard-universitetet, ved fakultetet «Faculty of Arts and Sciences» (FAS). Og i emnefeltet sto det på engelsk: «Why american elections are flawed».

Det var altså denne eposten som Arbeiderpartiets postmottak på Stortinget fikk. TV2 meldte i helgen at Ap har vært utsatt for et innbruddsforsøk, og at e-posten så ut som den var fra Harvard-universitetet.

– Dette var ikke et angrep bare rettet mot Norge. Det ble sendt ut mange e-poster og en av dem var denne, sier Øvstedal om bildet øverst i saken.

Andre eposter i hackerkampanjer så ifølge Volexity ut til å være sendt fra eFax eller videresendt fra Clinton Foundation. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener imidlertid ikke at angrepet mot norske mål var vellykket – og tror ikke noen klikket på lenken.

– Det var en avansert gruppe som sto bak og det var godt gjennomført. Måten man infiltrerer på, er avansert. Koden var av en avansert type og således må det betegnes som en dyktig aktør, sier Øvstedal til VG.

