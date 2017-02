Slik prøver Russland å påvirke norsk politikk

Ifølge PST bruker Russland sine hemmelige tjenester for å svekke den norske støtten til sanksjonene mot Russland, og for å motarbeide NATOs rakettskjold.

– Russiske myndigheter fører for tiden en bredt anlagt kampanje for å svekke oppslutningen rundt sanksjonene mot landet. De har et strategisk mål om å svekke det transatlantiske sikkerhetssamarbeidet i NATO, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

På spørsmål om dette kan stemple kritikere av den norske Russland-politikken som påvirket av Russland, svarer PST-sjefen:

– Det er vanskelig å få dette ut riktig. Men vi sier dette fordi illegale virkemidler og straffbare metoder blandes inn. Det er når man stjeler via cyberdomenet, og planter falske dokumenter at dette blir en sak for oss. Men den politiske debatten er fullstendig legal, sier Bjørnland til VG.

– Så kritikere av sanksjonene kan få med PST å gjøre?

– Vi skal være veldig varsomme med å gå inn i politiske diskusjoner. Men vi kan ikke la være å fremheve det, når vi ser cyberoperasjoner. Skulle vi la være å nevne det i frykt for å stemple folk? Nei, vi er landets sikkerhetstjeneste og det er vår oppgave å rapportere det vi ser, sier Bjørnland.

TV 2 melder torsdag at Arbeiderpartiet i høst ble utsatt for et hackerangrep, som PST ble varslet om.

Finne folk å påvirke



I sin årlige trusselvurdering sier PST-sjefen at Russland jobber med å innhente informasjon om posisjoner og debatter, men at de også forsøker å finne personer som er i posisjon til å endre og påvirke norsk politikk.

Bakteppet er det anstrengte forholdet mellom Russland og Vesten.

Men Bjørnland kan ikke garantere at de vil varsle offentligheten om kritikere som kan være direkte påvirket fra Russland:

– Vi vil si fra når vi ser at en politiker blir kontaktet av det vi mener er en etterretningsoffiser. Det kan starte som en legitim kontakt og ordinære møter. Men vi vil informere slik at man vet hvem det er, dersom det skulle bli ny kontakt, sier hun.

SV: Viktig å kunne diskutere fritt



Bård Vegar Solhjell (SV) fikk i går endelig bekreftet at Russland vil nekte ham visum. Allerede i november fikk norsk UD vite at han neppe ville få adgang til Russland, som en reaksjon på at Norge støtter sanksjonene mot Russland.

– Dermed kan ingen beskylde meg for å være påvirket, sier Solhjell lakonisk.

Han har hele tiden støttet sanksjonene mot Russland, men i en årrekke har han også vært kritisk til NATOs rakettskjold:

– Jeg er ikke i tvil om at Russland driver systematisk påvirkning. Men det er viktig å kunne diskutere utenrikspolitisk følsomme spørsmål i Norge, og ingen bør bli skremt av at PST sier at Russland jobber for å svekke støtten til sanksjonene, sier han.

Har legitime syn



Den nye justisministeren Per-Willy Amundsen (Frp) advarer også mot at kritikere av sanksjonene skal stemples som Putin-tilhengere:

JUSTISMINISTER: Per-Willy Amundsen (Frp) Foto: Frode Hansen , VG

– Ytringsfriheten kommer først. Denne typen advarsler må ikke innskrenke en legal offentlig debatt. Både høyresiden og venstresiden har legitime syn. Men derfra til at fremmede makter prøver å påvirke debatten, er to helt forskjellige tind. Politikerne må være bevisste. Det er krefter i sving som har uhederlige hensikter, sier Amundsen til VG.

Venstre-leder Trine Skei Grande, som også er nektet visum til Russland, sier at det gjelder å være årvåken:

– Vi vil ikke la oss påvirke av dette, men både politikere og media må være våkne for informasjonskampanjer, når vi har sett hvordan de forsøkte å påvirke den amerikanske valgkampen med informasjon og penger og trolling. Vi må ikke være naive, sier Venstre-lederen til VG.

Norge har sluttet seg til EUs straffetiltak mot Russland etter annekteringen av Krim i 2014, og Russlands innblanding i Ukraina.

Hjelper partiene

Justisminister Per-Willy Amundsen sier at de politiske partiene vil få råd fra PST for å beskytte sine systemer.

Dette er et av tiltakene for å skjerme den norske valgkampen fra risikoen for datainnbrudd og påvirkning utenfra:

– Mye handler om bevisstgjøring. De vil tilby partiene råd om hvordan de skal sikre sine IKT-systemer, gjøre dem oppmerksomme på hva som kan skje og om hvordan de skal forholde seg. Selv om man er stortingsrepresentant og jobber på et fagområde som ikke oppleves som sensitivt, kan det likevel være noen med uhederlige hensikter som tar kontakt, sier Amundsen.

