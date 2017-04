Råder polske borgere i Norge til å unngå folkemengder og påskemarkeder

På grunn av det høynede trusselnivået har den polske ambassaden i Oslo lagt ut en advarsel til polske borgere i Norge.

PST oppjusterte søndag trusselnivået fra at et terrorangrep i Norge var «mulig» til at det er «sannsynlig». Politidirektoratet har oppfordret folk til å leve som normalt.

Men den polske ambassaden i Oslo har kommet med en advarsel til polske borgere i Norge.

– Polske statsborgere bosatt i Norge rådes til å unngå offentlige samlinger, flyplasser, tog og buss-stasjoner, festivaler, konserter, skriver ambassaden på sine hjemmesider.

Det var Dagbladet som først meldte om saken.

Politidirektoratet: Lev som normalt



Ingen norske politidistrikt har kommet med lignende råd til befolkningen. Politidirektoratet har oppfordret folk til å leve som normalt.

* Her kan du sjekke terrortiltakene i ditt politidistrikt.

– Vi oppfordrer publikum til å leve som normalt, men samtidig være årvåkne og følge med på omgivelsene og varsle oss dersom de ser noe de oppfatter som mistenkelig, skrev Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet, i en pressemelding mandag.

Bakgrunn: PST oppjusterer trusselnivået etter bombealarm i Oslo

Oppjustert trusselnivå

PST oppjusterte søndag trusselbildet i Norge etter funnet av en improvisert bombe i Oslo og terrorangrepet i Sverige.

– Felleskontraterrorsenter har frem til i dag vurdert det som mulig at det vil bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge i 2017. I dette ligger det at vi har vurdert at en person eller gruppe som sympatiserer med ISIL eller Al Qaida kan komme til å utføre et angrep med enkle våpentyper mot mål med få eller ingen sikringstiltak, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland på en pressekonferanse.

– Utviklingen den siste tiden har imidlertid skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen med dette oppjusteres til sannsynlig, for en kommende to måneders periode, sa Bjørnland.



