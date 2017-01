PST: Vekst i høyreekstreme miljøer i Trøndelag

De høyreekstreme miljøene i Trøndelag vokser, mener PST. I Stjørdal sier folk som jobber med flyktninger at de merker utviklingen.

Trøndelag-leder Per Einar Hollum i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier til Adresseavisen at de registrerer en økning i Trøndelag, men også i resten av landet.

– De høyreekstreme miljøene i Norge vurderes som økende. Det er også grunn til å si at antallet sympatisører som ikke er del av organiserte høyreekstreme miljøer, er økende, sier Hollum.

Han mener grunnene kan være økningen av antall asylsøkere og flyktninger.

Flere flyktninger



– Vi kan forankre det i at vi ser en økning av antallet flyers, og kontakt. Vi ser også at norske høyreekstreme har kontakt med utenlandske og deltar på møter, sier Trøndelag-lederen i PST.

Leder for Frivillighetssentralen i Stjørdal, Hanne Myrvang, får ofte truende eller krenkende meldinger rettet mot seg på sosiale medier og mener grunnen er at hun jobber med integrering av flyktninger.

– Hele tida må vi tenke på hva vi legger ut, passe på Facebook-siden vår. Det virker som om det er et stort nettverk, sier Hanne Myrvang.

Hakekors klistret på bilen



Hun har opplevd å få et hakekors klistret på bilen sin og sier at en av deres frivillige ble utsatt for vold.

– Vi får støtte fra lokalmiljøet, og mange er sjokkerte over at slikt skjer i Stjørdal. Samtidig øker det også på med meldinger fra den andre kanten. Heldigvis er jeg ikke av den lettskremte typen, sier Myrvang.

Tirsdag skrev Adresseavisen om Hamed Yousefi (22) fra Irak som ble hengt ut som terrorist i sosiale medier etter å ha deltatt på leirdueskyting i regi av Frivillighetssentralen.