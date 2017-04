PST oppjusterer trusselnivået etter bombealarm i Oslo

NYDALEN (VG) Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter at den 17 år gamle mannen som ble pågrepet i Oslo lørdag kveld, hadde en hjemmelaget sprengladning.

Det sa påtaleleder Signe K. Aalling på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

VG meldte tidligere lørdag at en ung mann er siktet etter funnet av en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo lørdag kveld.

Politiet opplyser at mannen er en 17 år gammel russisk statsborger bosatt i Oslo. Gutten kom til Norge i 2010 som asylsøker, og har status som asylsøker i dag.

Han er siktet for ulovlig befatning med eksplosivt materiale, sier Aalling.

PST opplyser at den bombelignende gjenstanden var en primitiv improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial. Politiet foretok en kontrollert sprengning av gjenstanden.



– Det er uavklart om 17-åringen hadde intensjoner om å gjennomføre et terrorangrep, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Det er uklart om flere personer var involvert i hendelsen. Mannen ble pågrepet etter at en forbipasserende kontaktet politiet fordi han oppfattet mannen som mistenkelig.

PST oppjusterer trusselnivået

PST oppjusterer nå trusselbildet i Norge etter det siste døgnets hendelser i Sverige og Oslo, opplyser PST-sjefen.

– Felleskontraterrorsenter har frem til i dag vurdert det som mulig at det vil bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge i 2017. I dette ligger det at vi har vurdert at en person eller gruppe som sympatiserer med ISIL eller Al Qaida kan komme til å utføre et angrep med enkle våpentyper mot mål med få eller ingen sikringstiltak.

– Utviklingen den siste tiden har imidlertid skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen med dette oppjusteres til sannsynlig, for en kommende to måneders periode, sier Bjørnstad.

PST mener det er sannsynlig at angrepene de siste årene i Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Russland og Sverige skaper smitteeffekt også i Norge hos personer med islamistiske sympatier.

– Demonstrasjoner av hvor enkelt slike angrep kan gjennomføres gjør at andre kan se at det er mulig å gjennomføre noe lignende, sier Bjørnland.

Oppjusteringen av trusselnivået gjelder for to måneder.

Mannen som nå er siktet er kjent for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fra forebyggende arbeid. Gjennom dette arbeidet har det kommet frem at den unge mannen skal ha uttrykt støtte til terrororganisasjonen IS, får VG opplyst.

Det kom 628 asylsøkere fra Russland i 2010. Svært få får opphold i Norge. Samme år ble 533 av totalt 800 behandlede saker avslått. 185 ble sendt ut i tråd med Dublin-avtalen. Totalt fikk 40 beskyttelse eller opphold av humanitære grunner.

Varslet politiet



VG snakket lørdag kveld med et vitne, Fuat Bas, som meldte fra om mannen til politiet.

Han forteller at han nettopp var ferdig på jobb da han så en person som rullet et eller annet, og valgte å varsle politiet.

– Jeg tenkte kanskje at det var hasj. Jeg var heldig, for politiet var rett i nærheten, sier han

I dag har mannen sittet i et fem og et halvt timer langt avhør med PST.

Mannens advokat vil ikke kommentere VGs opplysninger om at den siktede mannen tidligere skal ha vært i kontakt med PST i forbindelse med forebyggende arbeid mot radikalisering, og at han skal ha uttrykt sympati med IS.