PST: Økt bekymring for russisk etterretning

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) legger nå frem sin ferske trusselvurdering. De uttrykker økt bekymring for etterretningstrykket utenfra, spesielt fra Russland.

Her kan du lese om hovedpunktene i trusselvurderingen for 2017, fra Russland til ekstrem islamisme.



• Økt bekymring for Russland

Utenlandske sikkerhetstjenester har stor aktivitet i Norge, og da særlig Russland. Russisk etterretning i Norge er omfattende og bekymringen hos PST har økt.

Tre russiske etterretningstjenester opererer i Norge: GRU (den militære), SVR (den sivile) og FSB (den interne). Den sivile etterretningstjenesten SVR driver blant annet med politisk etterretning – både å innhente informasjon om og påvirke norsk politikk.

– I 2017 vil det gjennomføres etterretningsoperasjoner mot mål særlig innenfor tre hovedområder: forsvars- og beredskapssektoren, politiske beslutningsprosesser og kritisk infrastruktur, skriver PST i trusselvurderingen.

• Advarer om trusler mot politikere før valget



De amerikanske etterretningsorganisasjonene NSA, CIA og FBI mener Vladimir Putin selv beordret en kampanje for å påvirke det amerikanske valget, og påpekte at allierte land også kunne bli utsatt for russisk påvirkning under sine valg.

PST advarer om etterretningsaktivitet og trusler fra enkeltpersoner før det norske valget.

– Det er sannsynlig at stortingsvalget i 2017 vil medføre økt trusselaktivitet i perioden før og under valget. Flere myndighetspersoner vil opptre offentlig og få økt publisitet og mediedekning. politikere som håndterer kontroversielle saksfelt eller som har sentrale posisjoner i sine partier, forventes å være mer utsatt for trusler og plagsomme henvendelser i denne perioden, skriver PST i trusselvurderingen.

– Det er sannsynlig at stortingsvalget i 2017 vil medføre økt trusselaktivitet mot myndighetspersoner, skriver PST.



• Økt bekymring for høyreekstremisme



PST advarte i fjor om en vekst i de høyreekstreme miljøene i Norge. I år sier de at høyreekstremisme gir grunn til økt bekymring.

Likevel mener PST at det er lite sannsynlig at disse miljøene vil gjennomføre et terrorangrep mot Norge.

PST mener de venstreekstreme miljøene først og fremst vil bli et ordensproblem i år, ikke en terrortrussel.

• Ekstrem islamisme er den største terrortrusselen



Likevel utgjør ekstrem islamisme fortsatt den største terrortrusselen mot Norge. Det selv om færre blir rekruttert til de radikale islamistmiljøene og PST mener færre fremmedkrigere trolig vil reise til Syria og Irak.

