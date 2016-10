PST: Mistenker Ubaydullah Hussain for IS-verving i fengsel

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mistenker islamisten Ubaydullah Hussain for å ha forsøkt å verve en drapsdømt mann til Islamsk stat (IS) – mens de begge satt i Kongsvinger fengsel.

Torsdag starter straffesaken mot Ubaydullah Hussain i Oslo tingrett.

Der står den 31 år gamle islamisten tiltalt for å ha rekruttert to norske konvertitter til IS, samt tilrettelagt eller gitt bistand til seks andre IS-rekrutter. Fem av dem er fra Fredrikstad i Østfold. I tillegg er Hussain tiltalt for trusler mot et vitne.

Hussain nekter straffskyld.

Etter det VG får opplyst, skal den drapsdømte mannen ha forklart seg for PST om saken, men det er uklart hva som er status i saken.

– Så lenge det ikke foreligger noen siktelse om dette, er det vanskelig å forholde seg til. Vi kan derfor ikke kommentere det, ut over å avvise det. Men skulle det være tilfelle, er det vel et godt argument for at han ikke bør sitte fengslet, sier Hussains forsvarer, John Christian Elden, til VG.

FORSVARER: Advokat John Christian Elden har vært Hussains forsvarer i flere år. Her er de avbildet i en annen straffesak. Foto: Helge Mikalsen

Hussain: Jeg har startet et nytt liv



Medfangen ble på midten av 2000-tallet dømt til en lengre fengselsstraff etter å ha blitt funnet skyldig for et drap i Oslo.

I tillegg er han dømt for andre forhold under soning, deriblant for trusler mot flere fengselsbetjenter.

Den nye saken mot Hussain står dermed i sterk kontrast til opplysningene som islamisten selv har gitt ved et fengslingsmøte i Oslo tingrett i sommer.

I dette fengslingsmøtet ble referatforbudet opphevet, noe som ga pressen muligheten til å referere uttalelsene hans:

– Jeg har startet et nytt liv og brutt all kontakt med Profetens Ummah (journ.anm. ekstremistgruppe i Oslo) mens jeg har sittet i varetekt. Målsetningen har vært å skaffe gode relasjoner rundt meg ved en løslatelse, sunne miljøer og være med på brobygging, istedenfor brobrenning, som jeg kanskje har vært en del av tidligere, sa Hussain, ifølge TV2.

Vil så tvil om Hussains troverdighet



Det nasjonale statsadvokatembetet ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.

– Det er stevnet noen flere vitner i saken og det dreier seg om opplysninger som kan kaste lys om hvorvidt Ubaydullah Hussain har brutt med miljøet eller ikke, sier statsadvokat Fredrik G. Ranke til VG.

Hussain har sittet i varetekt siden han ble pågrepet av sikkerhetstjenesten i begynnelsen av desember i fjor.

– Jeg har også hatt veldig god kontakt med betjentene ved avdelingen min i fengselet og spesielt min kontaktbetjent som jeg har mange samtaler med og som jeg er veldig åpen med. Det har vært en god støtte og motiverende, sa Hussain i det samme rettsmøtet i sommer.

PST ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.