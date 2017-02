PST: Får flere varsler om at nordmenn på reise presses av russisk etterretning

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) melder om et økende antall rapporter på at nordmenn på reise i Russland blir forsøkt satt i kompromitterende situasjoner og utsatt for press.

PST antar at det er en del personer som ikke tør å melde fra og at russisk etterretning dermed har folk på innsiden i Norge.

– Vi ser et økt antall rapporteringer om både nordmenn og russere som reiser til Russland som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes presses til et samarbeid, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i PST til VG.

PST la onsdag frem sin åpne trusselvurdering for 2017 og meldte om økt bekymring for russisk etterretning i Norge. PST mener at innsidetrusselen, altså når en person rekrutteres til å være muldvarp og gi ut sensitiv informasjon, er noe av det som kan gjøre størst skade. Og de har fått inn et økende antall rapporter om at russisk etterretning går etter nordmenn på reise i Russland.

– Hvis du har en ansatt som du har fått under press eller som leverer hemmeligheter, er det meget skadelig. Vi har sett en økt grad av rapportering på at folk utsettes for den form for press, sier Haugstøyl, som jobber med å forebygge spionasje.

PST kan ikke slå fast at antallet nordmenn som utsettes for press på Russland-reiser har økt, men de får altså inn et økt antall rapporter om det.

– PST får informasjon om en del av de sakene, men vi tror også at en del er under et slikt press at de ikke vil gå til PST med det. Ergo må man anta at russerne har innsidere i Norge. Det er sannsynlig, sier Haugstøyl.



Bruker tradisjonelle spionmetoder



PST oppfordrer naturlig nok personer som har blitt utsatt for russisk press til å melde fra.

– Her er det også nok store mørketall, noe som tilsier at innsideproblematikken er høyst reell, sier Haugstøyl til VG.

De russiske etterretningsorganisasjonene som tok over etter det gamle KGB, bruker ifølge PST fortsatt gamle og kjente spionmetoder. At for eksempel noen kommer opp på gaten og gir en norsk forretningsmann en bunke penger, også blir det fotografert at han holder pengene. Og at bildene blir brukt som pressmiddel. Eller at du blir tatt på flyplassen med dop i sekken som noen har plassert der, også trues du med fengselsstraff.

– Det kan være en honningfelle, eller det kan være bestikkelser, det er mange måter å komme i en kompromitterende situasjon på, påpeker Haugstøyl.

– Etniske russere særlig utsatt

PST sier at etniske russere som har flyttet til Norge og har tilgang på sensitiv informasjon, er spesielt utsatt for press fra de russiske etterretningstjenestene.

– Spesielt utsatt er de med dobbelt statsborgerskap, som kan være egnet for press fordi de har familie igjen i Russland, sier Haugstøyl.

– Vi tror overhodet ikke at russere i Norge er utplassert som spioner, men det vi er opptatt av å si er at russere i den type stillinger må være obs på at de er utsatte etterretningsmål, understreker han.



