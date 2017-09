Nye tall fra PST: Dramatisk økning i antall terrorangrep

PST har gjort en opptelling som viser en dramatisk økning i antall terrorangrep i Europa de siste årene. Bare så langt i år har det vært dobbelt så mange angrep som i 2014.

PST får stadige større utfordringer med avklare europeiske terrornettverks bånd til Norge, på grunn av det store omfanget.

– Vi skal vurdere disse hendelsene vi også. Påvirker det oss? Er det noen forbindelse til Norge? Er det noen forbindelseslinjer eller telefonnummer? Har de som har gjort terror i London eller Paris også kontakter eller avtrykk i Norge? Det er vurderinger vi løper rundt for å gjøre, 24/7, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til VG.

De har denne uken sjekket hvor stor økningen i terrorangrep det egentlig har vært «i Vesten» de siste årene. Nesten alle angrepene har vært i Europa, og antallet gjennomførte angrep har doblet seg:

I 2014 teller PST 9 angrep. 2015 startet med terrorangrepet mot Charlie Hebdo i Paris, men det skulle bli totalt 15 angrep før året var omme. Så kom 2016 med 21 angrep.

Og så langt i 2017 har PST registrert 18 gjennomførte angrep. Det er dobbelt så mange som i 2014.

– Brant istedenfor å eksplodere



PSTs tall inkluderer også terrorangrepet i London, hvor en bombe ble kastet inn i en T-banevogn.

Antiterrorsjef i London-politiet, Nick Aldworth, avslørte på en konferanse i Oslo denne uken detaljer om hvorfor bomben feilet.

– Heldigvis ville ikke innretningen detonere skikkelig, den brant istedenfor å eksplodere. Hadde det fungert skikkelig, er vår vurdering at alle i den vognen ville ha dødd. Det var sikkert 200 folk i den vognen, sa Aldworth på Den nasjonale sikkerhetskonferansen i Oslo onsdag.

Britens budskap var at norske bedrifter må ta større ansvar for å beskytte landet mot terror.



– I London er det 32.000 politibetjenter, men det er 9,4 millioner folk. Vi kan ikke være overalt, sier Aldworth til VG.



PST ser med bekymring på utviklingen i Europa og vurderer det fortsatt som sannsynlig at det vil skje et terrorangrep i Norge i år. Og den vurderingen blir stående til årsskiftet.



– Vi kommer med en ny vurdering om ikke altfor lenge, i forbindelse med vår nasjonale trusselvurdering i begynnelsen av januar. Så får vi se hvordan det ligger an da, sier Bjørnland til VG.

Oppdaget nye nettverk i PST-operasjon

Etter Stockholm-terroren iverksatte PST det de kaller «nasjonal etterretningsoperasjon» i samarbeid med politiet, noe ifølge Bjørland har gitt overraskende oppdagelser. Gjennom den har de oppdaget nye islamistmiljøer i Norge som var ukjent før bilangrepet i Sveriges hovedstad.

– Islamistmiljøene er svekket. Gjennom at vi har dratt opp takten på etterretning i hele Politi-Norge, har vi fått inn informasjon som viser at «oi, her foregår det radikalisering som vi ikke har sett tidligere», sier PST-sjefen.



– Det vi kan kalle det mer organiserte, ekstreme miljøet er svekket på grunn av fengslinger, dødsfall, straffeforfølgning, utvisninger og utreise. Vi sitter igjen med noen, og så ser vi radikalisering i randsonen, sier PST-sjefen.

– Hva betyr radikalisering dere ikke har sett tidligere?

– Som følge av at vi iverksatte nasjonal etterretningsoperasjon, får vi masse informasjon inn. Og gjennom den etterretningsoperasjonen har vi avdekket nye eksempler på radikalisering som ikke var kjent for oss fra før. Så må vi gjøre vurderinger på hvert enkelt tilfelle, påpeker Bjørnland.

– Denne 16-åringen som sitter på PC-en sin og hyller ISIL med «tommel opp» når det har skjedd terrorangrep, er han farlig eller er han ikke farlig? Det er krevende arbeid, sier PST-sjefen til VG.

PST ønsker ikke å tallfeste hvor mange flere radikaliserte de har oppdaget, men sier de er spredt rundt om i hele landet, ikke bare på Østlandet.