Kilder til VG: Ung mann siktet etter funn av bombelignende gjenstand

En ung mann skal være siktet etter funnet av en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo lørdag kveld, får VG opplyst.

Mannen skal ha utenlandsk bakgrunn og innvandret til Norge i ung alder. Han er kjent for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fra forebyggende arbeid. Gjennom dette arbeidet har det kommet frem at den unge mannen har uttrykk støtte til terrororganisasjonen IS, får VG opplyst.



Informasjonssjef Martin Bernsen i PST sier til VG at han ikke vil kommentere VGs opplysninger før en pressekonferanse klokken 17.00 søndag ettermiddag.

Pressekonferanse med PST-sjefen



Ifølge Bernsen vil både PST-sjef Benedicte Bjørnland og politiadvokat Signe Aalling i PST være til stede på pressekonferansen.

Mannen ble pågrepet etter at det ble funnet en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo lørdag kveld. Politiet gjennomførte deretter en kontrollert sprengning av gjenstanden med en robot.

Ifølge Aftenposten skal mannen ha blitt stanset av en politipatrulje i Lakkegata, bærende på en kasse med en bombelignende gjenstand som som ble omtalt som en anretning politiet «mistenker er ment for å gå av».

Ifølge innsatslederen på stedet, Svein Arild Jørundland, var det snakk om en kasse på 30 ganger 30 cm.

Klokken 01.28 opplyste politiet at gjenstanden var uskadeliggjort.

Jørundland sa lørdag kveld til VG at det var vanskelig å svare på om det var sprengstoff, men at smellet var høyere enn det apparatet som bombegruppa brukte.

Senere natt til søndag meldte Oslo politidistrikt at Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) hadde overtatt etterforskningen av saken.

– Det er flere grunner til at vi har tatt over saken, men jeg kan ikke gå inn på det nå, sa informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), ifølge Aftenposten.

– Vi er veldig tidlig i etterforskningen, nå foretar vi de vanlige etterforskningsskritt som å sikre bevis og foreta avhør, fortsetter han.

Bentsen vil ikke bekrefte at mannen er siktet.

Mannen som ble innbrakt til avhør har status som mistenkt. Flere vitner ble tatt med til avhør.

Her sprenges gjenstanden med skudd fra en robot:

VGs reporter på stedet fortalte at det var satt opp sperringer fra Motzfeldts gate til Christian Kroghs gate.

Ifølge politiet var det snakk om en gjenstand som trolig ikke hadde stort skadepotensiale. Sperringene var opprettet for å holde folk unna til de hadde fått undersøkt stedet.