Bekjent om den siktede 17-åringen: Trakk seg unna idrettsmiljø da han flyttet til Oslo

17-åringen som er siktet etter funn av eksplosiver i Oslo, skal ha trukket seg vekk fra idretten han hadde vært aktiv i da han flyttet til hovedstaden i fjor høst.

Han skal ha vært en dyktig og aktiv bryter gjennom flere år, og tilhørte samme idrettsklubb i Nord-Norge som en mann som har reist fra Norge for å være fremmedkriger for IS.

I fjor høst flyttet 17-åringen til Oslo i for å gå på videregående skole.

– Han ble borte fra idretten da han flyttet til Oslo, sier en person med kjennskap til 17-åringen.

Han forteller at den unge mannen ikke ville stille opp i konkurranser lenger.

– Jeg opplever at han trakk seg litt unna folk, sier han.

Forsvarer Aase Karine Sigmond sier til VG at hun ikke kjenner til 17-åringens aktiviteter på fritiden.

– Det aner jeg ingenting om, sier hun.

Korrigerer bombebeskrivelse

Gutten ble pågrepet lørdag kveld etter funn av eksplosivt materiale på Grønland i Oslo.

PST har beskrevet det eksplosive materialet som en beholder som inneholdt lightergass og hvor det var tapet spiker på utsiden. Ifølge forsvareren er denne beskrivelsen feil, melder NRK.

– Det var ståltrådbiter og ikke spiker, og det mener jeg det er nødvendig å korrigere. Skadepotensialet er mye mindre med små metallbiter enn store spiker, sier Sigmond til VG.

Normal gutt

En bekjent av gutten gjennom flere år forteller at 17-åringen var som tenåringer flest.

– Han var med kompisene sine, gikk på skole, trente og var med familien sin, sier han.

De to har ikke hatt så mye kontakt de siste årene, men personen forteller at 17-åringen den gang ikke viste noen stor interesse for religion. Selv ble han sjokkert da han fikk vite at det var 17-åringen som var pågrepet med eksplosiver i Oslo lørdag kveld.

– Det er overraskende. Jeg synes det er trist både å snakke om det og å tenke på det, sier han.

– Rolig og grei familie



Gutten har russisk statsborgerskap, men har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge.

17-åringens familie kom fra Russland til en by i Nord-Norge i 2010 og bodde de første årene på et asylmottak der. Daglig leder på mottaket sier til VG at han ikke kjenner til bakgrunnen for at familien kom til Norge, men peker på at de kom fra et konfliktområde.

– Jeg husker familien godt. De bodde i en leilighet hos oss og var en rolig og veldig grei familie å forholde seg til.

Mottakslederen beskriver den nå siktede 17-åringen som en livlig og flink gutt som lærte norsk tidlig.

Etter at familien ble bosatt i kommunen i 2012, har ikke mottaks-lederen hatt noe formell kontakt med den nå 17 år gamle gutten eller andre i hans familie, sier han.

– Han er en fin gutt

En venn av den terrorsiktede 17-åringens familie fortalte VG mandag at den unge mannen ikke ønsket å skade verken seg selv eller andre da han ble tatt med eksplosiver på Grønland i Oslo lørdag kveld.

– Han er en fin gutt, og han er veldig glad i livet. Jeg tror ikke han vil ta livet av seg selv eller andre. Nei, det er ikke slik, sa vennen av 17-åringens familie.

Hun fortalte at hun har kjent familien siden de kom som asylsøkere til Nord-Norge i 2010, og hun har bodd i samme by som den unge mannen inntil han flyttet til Oslo.

– Han hadde masse venner her, spilte Playstation og var mye ute og sprang. Det var ingenting unormalt, sier kvinnen om 17-åringen.

Varetektsfengslet

17-åringen ble mandag varetektsfengslet i to uker, med besøkskontroll og medieforbud.

Da PST holdt pressekonferanse om hendelsen søndag, opplyste de at de kjente til 17-åringen fra før, men ville ikke kommentere spesifikt hva som gjorde at det hadde vært en bekymring rundt ham, eller hva forebyggingen de hadde gjennomført gikk ut på.

Hans forsvarer Aase Karine Sigmond sa da at 17-åringen nekter straffskyld og at han hverken er radikal eller islamist.

– Han tar avstand fra IS og fra radikal islamisme, sa Sigmond til VG søndag kveld.