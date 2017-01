Slik vil politilederne stoppe talltriksing

Mer enn hver femte politimann i Norge oppgir å ha trikset med tall. Nå vil flere politiledere ta affære for å hindre at det skjer bevisst feilrapportering.

VG omtalte tirsdag en undersøkelse der 22,1 prosent av de som svarte oppga at de hadde trikset med tall i løpet av det siste halve året, i den hensikt å pynte på statistikkene.

Ifølge undersøkelsen ble det trikset mest med tall i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, som ved siste årsskifte ble slått sammen med Rogaland politidistrikt til Sør-Vest politidistrikt.

37,3 prosent av de ansatte i Haugaland og Sunnhordland oppga at de hadde trikset med tall i løpet av det siste året, hvorav 11,7 prosent helt systematisk.

OVERRASKET: Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Kent Skibstad , VG

– Det verste er at en så stor andel oppgir at de har trikset systematisk. Det er ikke noe kjekt, og man må jo spørre seg hvorfor folk gjør det, sier politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt til VG.

I tidligere Telemark politidistrikt, som 1. januar i år ble slått sammen med tre andre politidistrikter til Sør-Øst politidistrikt, oppga 32,6 prosent at de hadde pyntet på tallene. Telemark hadde, sammen med Sunnmøre politidistrikt, den tredje høyeste andelen av samtlige politidistrikter.

Vil se på forbedringsområder



Fungerende leder i politiet Telemark, Svein Olav Grini, sier at politiet vil jobbe for å sikre at det rapporteres riktig.

– Vi har nå blitt et stort politidistrikt bestående av fire tidligere distrikter. Nå er det enda viktigere at vi gjør ting likt – dette gjelder også hvordan saker registreres i våre systemer. Vi vil se nærmere på denne undersøkelsen for å se hvilke forbedringsområder vi kan finne og vil jobbe aktivt med dette fremover, skriver Grini i en e-post til VG.

TALLTRIKSING: Nesten én av fire politifolk oppgir å ha «pyntet på tallene» i en spørreundersøkelse utført av seniorforsker Christin Thea Wathne (innfelt) ved Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA. Til høyre Politidirektoratet sine lokaler i Oslo. Foto: Fredrik Solstad/Trond Solberg, VG

Grini sier at mye politiarbeid er umulig å dokumentere i systemene politiet har for mål- og resultatstyring.

– Det gjelder blant annet direkte kontakt med publikum, forebyggende arbeid og den direkte og uformelle kontakten vi har med innbyggerne i det daglige. Antall anmeldelser og avdekkede forhold er konkret, og kan måles. Dette oppleves nok som frustrerende for mange av de som jobber tettest på publikum i det daglige, sier Grini.

Må være god kvalitet



Han understreker at politiet må påse at kvaliteten på det som legges inn er riktig og god, også fordi tiltakene settes inn der man ser at utfordringene er størst, i tillegg til at politiet har klare føringer på hvilke områder som skal prioriteres.

– Dette gjelder blant annet seksuelle overgrep og vold.

Grini synes det er vanskelig å svare på hva som er motivasjonen for å «pynte på» tallene når de legges inn i politiets systemer.

– Jeg opplever at våre ansatte har et dedikert og sterkt ønske om å avdekke og etterforske kriminalitet, og at dette noen ganger kan stå i konflikt med de styringsredskapene vi måler etter på antall saker, saksbehandlingstid og oppklaringsprosent.

Også i tidligere Sunnmøre politdistrikt, som i januar ble slått sammen med Nordmøre politidistrikt til Møre og Romsdal politidistrikt, oppga 32,6 prosent av de spurte at de hadde trikset med tall.

Overrasket over tallene



Fungerende leder for politiet på Sunnmøre, Ingmar Farstad, er overrasket over tallene.

– Mitt inntrykk er at det blir gjort en samvittighetsfull og korrekt rapportering i alle ledd. Langt de fleste rapporteringer genereres automatisk og muligheten til å «pynte på» tallene er derfor svært små.

Farstad sier at de på flere ledermøter har understreket at det som blir rapportert skal være reelt, slik at det gis et riktig bilde av produksjonen.

REAGERER: Anders Werp er justispolitisk talsmann i Høyre. Foto: Robert S. Eik , VG

– På bakgrunn av denne henvendelsen vil jeg på første ledermøte på nytt ta dette opp igjen og presisere viktigheten av rett rapportering. Det var viktig for oss i tidligere Sunnmøre politidistrikt og er fortsatt viktig nå i Møre og Romsdal politidistrikt.

– Ikke holdbart



Nestleder Anders Werp (H) i Stortingets justiskomite sier til VG at han er overrasket over omfanget av talltriksingen som kommer frem i studien.

– Dette er ikke holdbart. Man forventer at politiet følger regelverket, sier han.

Ifølge Werp har dagens inntektssystem i politietaten svakheter som kan øke risikoen for at noen fristes til å manipulere med statistikkene.

– Det mest alvorlige med dette er at det kan påvirke kriminalitetsbildet, og at man i ytterste konsekvens prioriterer feil.

NB: Undersøkelsen ble utført i 2013 av forskningssjef Christin Thea Wathne ved Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus. Over 2200 medlemmer i Politiets Fellesforbund (PF) svarte på spørreskjemaet.