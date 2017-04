Sjekk terrortiltakene i ditt politidistrikt

Politidirektoratet mener tiltakene som allerede er innført tar høyde for den skjerpede sikkerhetssituasjonen i landet.

Politidirektoratet beskriver situasjonen som uavklart, både når det gjelder etterforskningen av den siktede 17-åringen og den øvrige trusselsituasjonen, og vurderer nye tiltak fortløpende.

Les også: Siktet 17-åring knyttes til fremmedkriger

Da PST skjerpet trusselvurderingen på grunn av en konkret trussel mot Norge sommeren 2014, iverksatte de blant annet generell bevæpning av alle landets operative polititjenestepersoner.

Det blir ikke aktuelt nå.

– Ut fra den situasjonen som er mener vi det er tilstrekkelig at politimesterne tar en vurdering av sitt politidistrikt, gjør en vurdering ut fra sine lokale forhold og foretar adekvate tiltak i henhold til det, sier Kristin Kvige, sjef for politifagavdelingen i Politidirektoratet til VG.

Les også: Rakhmat Akilov (39) siktet for Stockholm-terroren

Mandag holdt Politidirektoratet, landets sentrale politimyndighet, et telefonmøte med landets politimestre for å vurdere disse og eventuelt nye tiltak. PST skjerpet søndag trusselvurderingen, og vurderer det nå som sannsynlig at noen vil forsøke å gjennomføre et terrorangrep i Norge.

I mandagens møte ble det besluttet å ikke innføre sentrale tiltak inntil videre.

– Vi er av den oppfatning at de tiltakene som ble iverksatt før helgen tar høyde for det den endring i trusselvurdering som PST har kommet med, sier Kvige.

Her kan du sjekke tiltakene som er iverksatt rundt om i Norge, i de 12 nye politidistriktene:

FENGSLINGSMØTE: 17-åringen som ble pågrepet etter bombefunnet i helgen ble mandag fremstilt for varetekt. Foto: Trond Solberg , VG

1. Agder politidistrikt

Politiet i Agder har besluttet å la være å bevæpne sine patruljer selv om PST har høynet trusselnivået, melder de på sine hjemmesider.

– Agder politidistrikt er vi komfortable med det, samtidig som vi i likhet med mange andre politidistrikt legger opp til økt patruljering og høynet årvåkenhet hos våre patruljer, skriver konstituert politimester i Agder politidistrikt, Magnus Andreassen, i en pressemelding.

Les også: 17-åring fremstilles for varetekt etter bombefunn

2. Øst politidistrikt



– Vi viderefører bevæpning på Gardermoen og av våre IP3 patruljer inntil videre, som følge av den siste tids hendelser og trusselvurdering, skriver politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt på Twitter

3. Sør-Øst politidistrikt



– Politimesteren i Sør-Øst politidistrikt trekker tilbake bevæpningsordren som ble gitt fredag ettermiddag som følge av terrorhendelsen i Sverige, opplyser Øst politidistrikt på Facebook.

– Fra lørdag 08.04.17 klokken 18.00 vil ikke politiet i Sør-Øst lenger bære våpen på seg, men vil medbringe våpen i kjøretøyene slik de gjør til vanlig. Politiet vil opprettholde andre trygghetsskapende tiltak som er iverksatt, skriver politidistriktet.

POLITIDISTRIKTENE: Politidistriktene har lokalt vurdert om de skal iverksette tiltak på grunn av det økte trusselnivået. Foto: Politi.no

Les også: Utvalg mener norsk politi ikke skal bære våpen

4. Sør-Vest politidistrikt.



– Vi har ikke bevæpnet oss. Vi har iverksatt noen tiltak som går på skjerpet årvåkenhet, og vårt fokus er å ivareta innbyggernes trygghet og hindre at det spres unødig frykt, sier operasjonsleder Nikolai Austerheim i Sør-Vest politidistrikt til VG.

– Vi ønsker ikke å gå i detaljer på hva vi har iverksatt, men vi følger med og forholder oss til den nasjonale trusselvurderingen. Blir det endringer i det bildet, vil vi måtte vurdere supplerende eller korrigerende tiltak, sier Austerheim til VG.

5. Vest politidistrikt.



Politiet i Bergen og de omkringliggende kommunene har besluttet å forlenge den midlertidige bevæpningen gjennom påsken. De vil i tillegg patrulje med flere mannskaper.

6. Møre og Romsdal politidistrikt



Operasjonsleder i Møre- og Romsdal politidistrikt opplyser til VG at de ikke har innført midlertidig bevæpning eller ytterligere tiltak i sitt politidistrikt.

7. Trøndelag politidistrikt

Politiet i Trøndelag vil være bevæpnet gjennom påsken, opplyser operasjonssentralen til VG.

8. Nordland politidistrikt



Politiet har ikke bevæpnet seg i Nordland. Konstituert politimester Heidi Kløkstad sier til VG at de følger med og vil ha mer synlig politi-tilstedeværelse.

Kommentar: Veien fra tanke til terrorhandling blir stadig kortere.

9. Troms politidistrikt



Politiet i Troms har ikke bevæpnet seg. Operasjonssentralen opplyser til VG at de forholder seg til den nasjonale trusselvurderingen og gjør generelle tiltak de mener er nødvendige.

10. Finnmark politidistrikt



Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, opplyser til VG at de ikke har valgt å bevæpne seg, men har økt årvåkenhet.

11. Innlandet politidistrikt



Innlandet politidistrikt har ikke midlertidig bevæpning.

– Vi vil fortsatt ha en økt tilstedeværelse med våre politimannskaper som til enhver tid er på jobb. Vi øker ikke mannskapene, men vil være til stede, sier kommunikasjonsrådgiver Kari-Anne Dobloug til VG.

12. Oslo politidistrikt

Oslo politidistrikt har økt tilstedeværelse av politi og politiet har også bevæpnet seg.



Les også: Siktet 17-åring i samme idrettsklubb som fremmedkriger

– Bevæpning er ikke nok

Bevæpningsutvalget konkluderte i mars med at de mener norsk politi ikke skal bære våpen hele tiden.

– Situasjonen nå er at PST har kommet med en ny trusselvurdering, og da vil det være helt på sin plass at man vurderer midlertidig bevæpning. Men det i seg selv er jo ikke nok. Det er vel så viktig med alt av kartleggingsarbeid og alt som går på det forebyggende, det er jo nå man kan få brukt det, sier utvalgets leder Anne Kari Lande Hasle, til VG.

Utfordringen er at angrep med enkle midler kan være vanskelige å beskytte seg mot.

PST: Mer planlagte aksjoner før



PST har skissert at det er mulig at en person inspirert av al-Qaida eller IS kan komme til å utføre et angrep mot Norge i år, «med enkle våpentyper mot mål med få eller ingen sikringstiltak».

– For 10 til 15 år siden var det mye mer planlagte aksjoner, men sikkerhetstjenestene har blitt veldig flinke til å avdekke disse planene. Da har det blitt laget nye planer, og en av dem å gjøre enklere operasjoner. Og det byr på utfordringer for tjenestene, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til VG.

Angrepene i London og Stockholm var begge angrep med slike enkle «våpen» mot steder uten sikringstiltak. Nå er trusselen oppgradert fra at et angrep er «mulig» til at det er «sannsynlig»

– Det er forskjell på sårbarhet og trussel. En trussel er noen som har intensjon og kapasitet, og da prøver vi å finne frem til de aktørene og følge dem opp på ulike måter. Sårbarhet handler om å sikre et objekt eller et transportmiddel. Når du skal bekjempe terror, må du gjøre det gjøre det før skjer noe, for da er det for sent, sier Bernsen.

Oslo med ny praksis etter Berlin-terroren



Mandag formiddag er Karl Johan og sidegatene stappfulle av tunge kjøretøy. På Egertorget står det fem større laste- og søppelbiler parkert i forskjellige ærender i titiden.

Varetransport på Karl Johan mandag. Foto: Terje Bringedal , VG

Egil Østli (53) er ute og rusler mellom de tunge kjøretøyene. Noen store blomsterkasser i metall er satt ut for å stoppe biler, men ellers er det få fysiske hindringer langs Oslos hovedgate.

Østli føler seg likevel ikke utsatt, tross de beskjedne sikkerhetstiltakene.

– Nei, jeg tenkte faktisk ikke på det. Det er ikke noe poeng å la seg skremme opp. Vi kan ikke slutte å bo i byen. Vi trenger varelevering og renovasjon og alle disse tingene, sier han når han møter VG.

Egil Østli (53) er ute og rusler mellom de tunge kjøretøyene. Foto: Terje Bringedal , VG

Beredskapssjef i Oslo kommune, Ann Kristin Brunborg, sier kommunen er i normalberedskap fordi det ikke foreligger en konkret trussel mot Oslo.

– Basert på det PST nå har kommet med er det helt naturlig at alle arrangementer i Oslo som trekker større folkemengder vurderes i forhold til tiltak hver for seg, sier Brunborg til VG.

– Blir det aktuelt å sperre av flere byrom etter det som skjedde Stockholm?

– Flere sperringer er noe vi vurderer fortløpende sammen med politiet. Kommer det en anbefaling, vil kommunen prioritere å iverksette nødvendige tiltak. Vi har aktivt brukt for eksempel kjøretøyssperrer på arrangementer i sentrum siden angrepet i Berlin, sier Brunborg.

Bakgrunn: PST oppjusterer trusselnivået etter bombealarm i Oslo