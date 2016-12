PST på hyttetur: Skjøt hull i vinduet

En PST-livvakt på oppdrag skjøt hull i vinduet på en hytte da han glemte at våpenet var ladet.

– Dette er så klart en feil, og sånn sett kritikkverdig. Det finnes ingen unnskyldning for vådeskudd, som vi lærte i Forsvaret, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST, til VG.

Vådeskuddet gikk av under et oppdrag den 29. oktober i år, under det PST omtaler som et ordinært oppdrag.

Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Skjøt et vindu

To av sikkerhetspolitiets livvakter satt på en hytte i 22-tiden lørdagskvelden da skuddet smalt. Vedkommende de skulle passe på var på en annen hytte like i nærheten.

De to drev tørrtrening med våpnene sine inne i hytta. Etter egen forklaring siktet de sydover, og hadde vurdert jordet som lå bak hytta for trygt område.

Etter å ha tømt pistolene sine, og øvd på å trekke dem fra hylster i rundt 45 minutter, tok en av dem seg en runde rundt i området. I den forbindelse hadde han satt et skarpt magasin tilbake i pistolen, uten å lade.

Da han kom tilbake til hytta fortsatte han med de såkalte trekkøvelsene, nå med makkeren trygt plassert i en stol bak seg. Etter å ha satt en patron inn i kammeret, puttet han pistolen i ned i hylsteret, dro den opp igjen og trykket inn avtrekkeren.

«Utilsiktet skudd ble så avfyrt. Skuddet gikk igjennom vinduet, retning syd», skriver politimannen selv i rapporten om hendelsen.

Husker du? Politimann skjøt kollega med hennes egen pistol – visste den var ladd



Straffes ikke

– Han tar det tungt, sier Bernsen i PST om sin livvaktkollega.

Etter skuddet ble saken rutinemessig meldt inn til Spesialenheten for politisaker. De foretok en kort etterforskning og henla forholdet.

Uforsiktig omgang med skytevåpen rammes av straffelovens paragraf 188. Spesialenheten er i sin konklusjon tydelige på at livvakten opptrådte uaktsomt, men mener denne paragrafen krever at skuddet skal være egnet «til å volde fare for andres liv og helse», noe de ikke ser at er tilfellet her.

Seks politimenn brøt loven: Straffet for vådeskudd

Vådeskuddet får heller ikke noen administrative konsekvenser for tjenestemannens jobb i PST. De tar hendelsen med seg videre i læringsøyemed, får VG opplyst.

PST vil ikke si mer om hvor hytteturen gikk denne helgen, eller hvem de passet på. Det dreide seg om en «ordinær VIP», forteller Bernsen.

Vet du hvem som var på hytteturen? Tips VG her!

Andre gang på ett år

Politi med livvaktutdanning er blant de best trente i landet. Et lite antall menn og kvinner går gjennom et krevende kurs på Politihøgskolen hvert år, og etter det har de 200 timer våpentrening i året for å opprettholde godkjenningen sin. Det er nesten fem ganger så mye som vanlig politi.

Saken fortsetter under bildet

KLARE FOR DET MESTE: Daværende forsvarsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen voktes av tungt bevæpnede livakter fra PST. Foto: Harald Henden , VG

De har også annet utstyr. PST-agenten i denne saken fyrte av med en Sig Sauer 226, og ikke standardvåpenet H&K P30L som ble brukt i opp mot 30 vådeskudd av norsk politi - i løpet av den midlertidige bevæpningsperioden som ble avsluttet tidligere i år.

Det er andre gang på under ett år at en av livvakttrent politimann avfyrer vådeskudd.

Også det første tilfellet skjedde på en slags hytte:

Vaktboden ved prinsesse Ingrid Alexandras skole i Oslo.

Denne politimannen jobbet for Den kongelige politieskorte, og ikke PST, men har samme godkjenning. Heller ikke dette skuddet ble straffet.