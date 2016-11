Politiet ransaket feil leilighet

Politiet skulle pågripe en ettersøkt, mulig bevæpnet person fra Oslo i en leilighet i Arendal. Problemet var bare at de ransaket feil adresse.

Beboeren fikk seg en ubehagelig overraskelse etter å ha kommet hjem fra arbeid til en unormalt rotete leilighet, skriver NRK.

– Jeg løp ut av leiligheten i panikk for jeg trodde det hadde vært innbrudd, skriver beboeren i en klage til politiet.

Fire tjenestemenn og en narkotikahund deltok i husransakelsen, ifølge politistasjonssjef i Arendal, Jan Sverre Krogstad.

– Vi hadde fått tips om at den ettersøkte oppholdt seg hos en person som bodde på denne adressen, forteller han.

Det var først etter at ransakingen var ferdig at patruljen oppdaget at de hadde ransaket feil leilighet. Krogstad legger seg flat etter episoden.

– Det sier seg selv at dette var en meget ubehagelig opplevelse for personen som bor i leiligheten. Det er kritikkverdig av involverte tjenestemenn ikke å gjøre en mer iherdig innsats for å få kontakt med beboer og beklage hendelsen på et tidlig tidspunkt, sier han.

Beboeren ønsker nedvask av leiligheten og reparasjon av en skyvedørsgarderobe som vedkommende mener ble ødelagt under ransakelsen.

