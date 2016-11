Politiet med nytt vådeskudd i Oslo

En utilsiktet avfyring ble i midten av november rapportert inn til Spesialenheten.

Skuddet gikk av i Rosenholmsområdet på Holmlia i Oslo en søndagskveld i begynnelsen av november, får VG opplyst. Dette er det første kjente vådeskuddet i politiet siden en politimann på Nordmøre skulle flytte et våpen på en parkeringsplass i oktober.

Pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt bekrefter at vådeskuddet fant sted i forbindelse med «nedspenning», altså idet hanen på våpenet skal føres tilbake til utgangsposisjon.

– Det var ingen andre personer i nærheten, og ingen skader. Det er innrapportert og behandlet i henhold til gjeldende rutiner vi er pålagt. Saken er oversendt Spesialenheten, sier Grøndal til VG.

Spesialenheten etterforsker



Grøndal opplyser videre at det ikke har vært grunnlag for å ta politimannen ut av tjeneste, og viser til Spesialenheten for politisaker for ytterligere detaljer.

Ved Spesialenheten kan etterforskingsleder Helle Gulseth bekrefte at vådeskuddet er innrapportert, men ikke si stort mer.

– Vi har iverksatt etterforskning i saken, og skal se nærmere på den, som vi gjør i alle slike saker, sier Gulseth, som legger til at etterforskningen nærmer seg slutten.

Flere vådeskudd i fjor



I januar oppsto en lignende hendelse i Hordaland politidistrikt.

I hele fjor gikk det av minst 20 vådeskudd i politiet. I oktober 2015 skrev VG at nesten halvparten av politiets vådeskudd i perioden med midlertidig bevæpning ikke har blitt meldt til Spesialenheten.

I februar var det slutt på politiets midlertidige bevæpning i denne omgang. Da hadde politiet båret våpen i 14 måneder, og avfyrt minst 25 vådeskudd. 15 ble etterforsket av Spesialenheten, og i seks av tilfellene var konklusjonen at straffeloven var brutt.

Noen dager senere gikk et nytt vådeskudd gjennom en vegg på Harstad politistasjon.