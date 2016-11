Politiet kjørte på maskert mann med vilje: – Det er problematisk

Politiet har uttalt at de opplevde den maskerte mannen som truende. Men forsker ved Politihøgskolen mener de aldri burde kjørt på mannen, men heller forsøkt å snakke med ham.

Hendelsen skjedde i Verdal i Trøndelag lørdag kveld, da en mann var på vei fra et utested til et annet. Han var utkledd med maske og plastsabel, og skulle til en kostymefest, da en politibil kjørte på ham.

– Jeg var på vei til å gå inn på et utested da jeg plutselig så en politibil komme mot meg. Jeg rakk bare å lure på hva som foregikk før det smalt, sier mannen til VG.

– Jeg gikk helt vanlig langs veien, og svingte hverken med sabelen eller var truende. Men jeg gikk alene, og kan i etterpåklokskapens lys være enig i at det var uheldig. Det kan jo ha sett ut som om jeg hadde onde hensikter, sier mannen som ønsker å være anonym.

Til VG sier han at han ikke vil anmelde hendelsen, selv om han fikk kraftige smerter i kneet og ble kjørt til sykehuset.

– Jeg har full forståelse at de reagerte, det kunne jo ha vært en gal person med sabel, men jeg tenker at politiet kunne ha gjort det på en annen måte. De hadde ikke trengt å kjøre på meg, sier han.

– Burde ha forsøkt å prate



– I politiloven paragraf 7 er det beskrevet når og hvordan politiet kan gripe inn for å stanse en mulig straffbar handling. Men dette må leses i sammenheng med paragraf 6, og der står det at politiet ikke må bruke mer makt enn nødvendig. Det betyr at det skal være en proporsjonalitet i det som gjøres, politiet kan med andre ord ikke skyte spurv med kanoner, sier høyskolelektor ved Politihøgskolen, Geir Heivoll.

FORSKER: Geir Heivoll ved Politihøgskolen sier til VG at det er problematisk at politiet kjører på folk. Foto: PHS

Heivoll forsker på forholdet mellom politi, rett og makt samt politiets skjønnsutøvelse.

Han poengterer at han ikke kjenner detaljene i saken fra Verdal, men uttaler seg generelt om politiets bruk av makt.

– Alle politistudenter lærer om den såkalte maktpyramiden og at man alltid skal begynne med det minst inngripende middel. Fungerer ikke det, så kan man bevege seg oppover i pyramiden og vurdere mer inngripende former for makt.

– Hva ligger i det minst inngripende middelet?

– Typisk at man begynner med å snakke med personen. Premisset for at politiet grep inn i Verdal skal ha vært at de oppfattet situasjonen som truende. Men selv da er det problematisk å starte med å kjøre på personen, sier han og legger til:

– Jeg tenker at her burde man først ha stoppet personen og forsøkt å prate med vedkommende, før man eventuelt hadde tatt neste skritt.

Sendes ikke til Spesialenheten



Da VG snakket med politiet søndag sa operasjonsleder Rune Reinsborg i Trøndelag politidistrikt at man oppfattet situasjonen som truende.

– Politimannen vurderte det som en trussel for de andre på utestedet, men hadde ikke anledning til å gjøre noe annet enn å stanse ham fortest mulig. Han måtte derfor skyve ham ut av balanse, og det ble gjort med politibilen, sa Reinsborg.

Mannen var beruset, men det ble raskt klart at han ikke hadde onde hensikter.

Politimesteren i Trøndelag har mandag vurdert at saken ikke skal oversendes til Spesialenheten for politisaker.

– Saken vil nå bli etterforsket lokalt, og det er opprettet en straffesak med tanke på truende atferd og at han bar en våpenlignende gjenstand. Det vil blant annet bli tatt vitneavhør for å få alle fakta på bordet, sier lensmann i Verdal, Knut Olav Røstad.

– En forsker ved Politihøgskolen sier det er problematisk at politiet tar slike grep – hva tenker du om deres håndtering?

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken, annet at jeg vil si at den som opplevde situasjonen har tatt en vurdering ut ifra hvordan det var der og da.

