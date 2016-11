Politibil på sommerdekk i grøfta: Politimannen får beholde førerkortet

Har du ikke vinterdekk i dag, mister du førerkortet, sa politiet. Så rykket Østfold-politiet ut med sommerdekk. I motsetning til distriktets øvrige innbyggere fikk denne sjåføren kjøre videre.

Fredag kveld besluttet juristene i politidistriktet at politimannens førerkort ikke blir beslaglagt.

– Nei, det stemmer. Det betyr ikke at det ikke kan beslaglegges senere, men det må vi ta stilling til, sier operasjonsleder Tom Sandberg som avløste Meier.



Spesialenheten for politisaker er varslet om hendelsen og skal avgjøre om det blir etterforskning, sier Sandberg.



Pinlig



Når VG først kontakter politiet fredag formiddag er det en flau operasjonsleder som svarer.

– Jeg vet hvorfor du ringer, sier operasjonsleder Villy Meier – tydelig oppgitt.

– Det er rett og slett pinlig, og vi legger oss langflate. Dette er et forhold som operasjonssentralen ser alvorlig på, forsikrer han.

Årsaken: 40 centimeter nysnø – som blir liggende

Hendelsen Meier sikter til, utspilte seg i Rakkestad i Østfold. Etter melding om en trafikkulykke rykket politiet ut.

– Men på sommerdekk?

– Ja, det er under enhver kritikk. På operajonssentralen forventer vi å ha utrykningskjøretøy som er utstyrt med riktige dekk. Hva som har gått galt, har jeg ingen formening om.

– Hvem har ansvaret for dekkene?

– Sarpsborg politistasjon. Vi følger opp saken videre med dem.

Skal gjelde for politiet



IKKE VINTERDEKK: Politiet i Østfold rykket ut på dise dekkene. Foto: Glenn Johansson

Under utrykningen valgte politiet å parkere i en grøft. Da de skulle opp igjen, måtte brannvesenet trå til.

Tidligere i dag har politiet uttalt at de som ikke kjører på vinterdekk i dag, mister førerkortet.

– Gjelder det også for politiet?

– Ja. Dette er et forhold vi får ta stilling til senere, sier Meier.



Den aktuelle bilen er nå sendt på verksted, slik at den skal være i stand til å rykke ut resten av helgen, opplyste operasjonsleder Meier tidligere.

Det var ikke da klart om den aktuelle bilen var den eneste som hadde sommerdekk:

– Jeg regner med at dette er et engangstilfelle, for jeg har gitt klar beskjed om at ingen av våre biler skal ut på veiene uten at de er forskriftsmessig, forsvarlig skodd.