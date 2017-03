NRK: Utvalg mener norsk politi ikke skal bære våpen

Et regjeringsoppnevnt utvalg offentliggjør onsdag formiddag om de mener norsk politi skal bære våpen på hofta eller ikke.

NRK erfarer onsdag morgen at et splittet utvalg konkluderer med at politiet ikke bør være permanent bevæpnet.

Utvalget har vurdert om norsk politi skal forbli ubevæpnet eller bære våpen i tjeneste permanent. Utvalget er også bedt om å vurdere ulike mellomløsninger, som bevæpning på bestemte steder eller for bestemte deler av politiet.

Tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle leder utvalget som består av blant andre erfarne politifolk.

Leder for Politiets Fellesforbund (PF), Sigve Bolstad, håpet at utvalget ville komme fram til motsatt konklusjon.

– Hvis man kommer ut for en skarp hendelse, og det står om sekunder, kan det å være bevæpnet eller ikke, være utslagsgivende for liv eller død, sa Bolstad til NTB tirsdag.

På Stortinget er det i dag bare Frp som i dag ønsker generell bevæpning av politiet. Høyre, som tidligere kun har ønsket fremskutt lagring, gikk imidlertid inn for bevæpning ved spesielt utsatte terrormål, som flyplasser og jernbanestasjoner, i fjor. Også Venstre er nå er på glid mot en slik mellomløsning, ifølge NTB.

Spørsmålet om permanent politibevæpning har vært tatt opp en rekke ganger tidligere, av blant annet Politidirektoratet og Politihøgskolen. Konklusjonen har vært nei også tidligere.