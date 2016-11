Mann (35) skutt av politiet – døde av skadene

Politiet satte i gang en biljakt etter å ha fått beskjed om at mannen var bevæpnet. 35-åringen ble kort tid etter truffet i en skuddveksling, og døde noe senere.

Rundt klokken 07.00 søndag fikk politiet melding om at mannen de hadde skutt i Kristiansand tidligere samme morgen var død.

– Han var ved bevissthet da han kom på sykehus, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Per Kristian Klausen til VG.

Den mistenkte mannen var 35 år gammel. Hans pårørende er varslet. På pressekonferansen sier politiet at de har et visst kjennskap til mannen fra noen år tilbake. Han beskrives som etnisk norsk og fra området. Politiet er sikre på at det er den drepte som er gjerningsmannen.



Visste han hadde våpen



Politiet sier på pressekonferansen at de fikk melding fra det de kaller en publikumer klokken 04.43 søndag morgen. Det gikk ut på at 35-åringen var bevæpnet.

– Dette tipset legitimerer at vi bevæpner oss og gir oss et signalement. Deretter er det et kort hendelsesforløp før mistenkte blir skutt, sier stabssjef og leder av Felles operativ enhet, Bård Austad, til VG.

Kun et drøyt kvarter etter første tips stopper gjerningsmannen like nord for Kristiansand sentrum. Da har det pågått en biljakt gjennom byen.

– I løpet av den perioden påtreffer vi mistenktes bil flere ganger, og minst én av disse gangene skyter han mot oss før han stikker av. Situasjonen var såpass skarp at patruljen skyter ham når han påtreffes igjen nord for sentrum, sier Austad.



Politimennene beskrives som rutinerte, og sier de handlet i nødverge.

KULEHULL: Det er et kulehull i frontruten på den mistenkte gjerningsmannens bil. Også bakruten er smadret. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Så politiet skyte



Skytingen skjedde like ved en bensinstasjon. VG har snakket med nattevakten som sto bak kassen da han hørte høye smell.

– Da jeg kikket ut av vinduet så jeg at politiet skjøt mot et eller annet 30-40 meter unna, sier han til VG.

Han løp så inn på kontoret for å gjemme seg.

– Jeg ble helt sjokkert og det er skremmende, sier mannen, som legger til at politiet kom inn på bensinstasjonen kort tid etterpå, men at de ikke ville forklare hva som hadde skjedd.

En nabo til bensinstasjonen sier til VG at han tror han hørte flere skudd bli løsnet i to omganger.

– Etter det hørte jeg noen skrike «politi, politi», og da skjønte jeg at dette var alvor, sier han.

HER STOPPET JAKTEN: Bilen til den mistenkte gjerningsmannen stoppet på høyre side av veien, inntil autovernet. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Politimannen ivaretas

Politiet vil foreløpig ikke si mer enn at de løsnet flere skudd. De vil heller ikke si om det var flere som skjøt mot den mistenkte.

Politimannen som avfyrte skuddene som traff mistenkte ivaretas av sin leder.

Etterforskningen fremover foregår i to spor. Det er lokalt politi som etterforsker det de betegner som et drapsforsøk på politiet. Spesialenheten for politisaker etterforsker politiets dødelige våpenbruk, og har folk på vei til Kristiansand.



– Vi ble varslet om dette kort tid etter hendelsen. Det blir nå gjort krimtekniske undersøkelser på anmodning fra Spesialenheten. De neste par dagene er det en god del avhør som skal gjennomføres, sier Liv Øyen som leder etterforskningsavdelingen i Øst-Norge til VG.

Det er uvanlig at politiet skyter og dreper noen i Norge. Sist det skjedde var i september i fjor, da en mann utenfor Hamar skjøt og skadet en politimann, og selv ble drept av politiet.