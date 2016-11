Mann (35) drept av politiet: – For familien er dette uforståelig

Natt til søndag ble 35-åringen fra Vennesla skutt og drept av politiet. Familiens bistandsadvokat forteller at hendelsen var et sjokk for de etterlatte.

– Hele hendelsen har vært et sjokk for familien. De blir nå ivaretatt av venner og familie, og det er etablert et kriseteam fra kommunen. Men de har det veldig tungt, sier familiens bistandsadvokat Bjørge Usterud Tveito til VG.

Klokken 04.43 natt til søndag 27. november fikk politiet melding fra et vitne om en mistenkelig person som var bevæpnet med et skytevåpen.

Politiet bevæpnet seg og tok opp jakten på mannen.

Rundt klokken 05.00 ble 35-åringen skutt av politiet nord for Kristiansand sentrum, og omtrent to timer senere døde han av skadene på sykehus.

VG har lest gjennom familiefarens tidligere dommer, der den nyeste stammer fra 2007. To av hendelsene dreier seg om kjøring i ruspåvirket tilstand mens et tredje tilfelle omhandler forulemping av offentlig tjenestemann.

KULEHULL: Det er kulehull i frontruten og nakkeputen, samt at bakruten på bilen som 35-åringen kjørte også ble knust. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Hadde fest lørdag kveld



Få timer etter hendelsen gikk politiet i Kristiansand ut og sa at det var 35-åringen som løsnet skudd først, og at politibetjentene handlet i nødverge.

Saken blir nå etterforsket av Spesielenheten for politisaker.

– For familien er dette uforståelig, og de synes det er vanskelig at politiet på et så tidlig tidspunkt gikk ut hevdet at det var en nødvergesituasjon. Familien har derfor et håp om at Spesialenheten vil kunne gjennomføre en bred etterforskning som vil avklare hva som faktisk som har foregått, sier Tveito.

VG kjenner til at familien for kort tid siden hadde flyttet inn i et nytt hus på Vennesla, og at det lørdag kveld var fest i boligen.

Ifølge NRK skal 35-åringen på et senere tidspunkt, etter at gjestene hadde forlatt festen, satt seg i bilen og kjørt i retning Kristiansand.

– God ektefelle og en god far



– Familien kjenner seg ikke igjen i det bilde som er kommet frem i media etter hendelsen. For dem var han en god ektefelle og en god far for sine barn. Nå sitter de igjen med mange spørsmål om hva som skjedde den natten, sier Tveito.

Etterforskningsleder ved Spesialenheten, Marit Storeng, sier til VG at etterforskningen vil ta noe tid.

– Vi har gjennomført flere avhør av vitner og politibetjenter, og har fremdeles flere avhør igjen. Det er også foretatt tekniske undersøkelser og det er hentet inn en del dokumentasjon, sier hun og legger til:

– Vi er fortsatt i en tidlig fase og det er mange opplysninger som skal innhentes og sammenholdes, slik at vi får et tydeligere bilde av hva som har skjedd.

Storeng ønsker ikke å kommentere detaljer rundt hendelsen, men sier til VG at flere politipatruljer var involvert i hendelsen natt til søndag, og at det derfor er flere politibetjenter som skal avhøres.