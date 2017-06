Lokalsamfunnet i Oppegård til kamp mot nytt beredskapssenter

I en fullsatt gymsal på Tårnåsen skole i Oppegård var flere hundre mennesker samlet til informasjonsmøte med Justisdepartementet tirsdag.

– Barn skal ikke høre skyting i skolegården, sier SV-politiker Nicholas Wilkinson.

Sammen med foreldre, lærere og naboer var han på Justisdepartementets informasjonsmøte om byggingen av et beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune tirsdag kveld. I likhet med mange av de omtrent 300 andre oppmøtte, er Wilkinson frustrert.

BEKYMRET: SV-politiker Nicholas Wilkinson håper barna blir bedre beskyttet for støy fra beredskapssenteret når det skal bygges på Taraldrud. Foto: Trond Solberg , VG

– Dette er foreldre som er bekymret for at barna deres skal vokse opp med skyting i nærmiljøet. Vi vil ha utegym i skolegården og lære om naturen ute. I praksis mister vi dette nå, sier Wilkinson til VG.

Barn vil kunne høre skuddene – til tider

Beliggenheten ble bestemt i oktober i fjor, og er etter Justisdepartementets mening det eneste aktuelle området.

Hovedproblemet med beredskapssenteret er støyen – lyden av skudd, rundt 4000 daglig, og eksplosjoner. Helikoptre vil til tider også fly over området, men for det meste over skogen, og dermed lage atskillig mindre lyd. Det har gjort naboer, lærere og foreldre sinte, til tross for forsikringer om at lyden ikke vil føre til hørselsskader for hverken barn eller voksne.

– Vi lurer ikke på om barna får hørselsskader. Kan barna bli forstyrret av skuddene?, lød et spørsmål fra en i publikum, til applaus fra resten av forsamlingen.

Akustiker i Asplan Viak, Trond Norén, måtte erkjenne at ja, det kan skje.

– Ja, det kan være såpass høye skudd at man vil høre det i skolegården, svarte Norén.

– Du kan jo skrive at vi var «i skuddet», sa en forsøksvis spøkefull Norén til VG etter møtet.

Han forstår kritikken fra lokalsamfunnet, men mener både reglene som ligger til grunn og arbeidet som er gjennomført, er gjort skikkelig.

– Det er selvfølgelig alltid bekymring i områder som dette, og reaksjonene er helt naturlige. Men vi må forholde oss til regelverket, og jeg mener vi har gjort så godt vi kan innenfor de rammene vi har.

Er det da regelverket det er noe galt med?

– Nei, det synes jeg ikke. Her er det undersøkelser og forskning som ligger til grunn, og vi jobber alltid for minst mulig støy, sier Norén.

– Det blir barna vant til

LEDER BYGGEPROSJEKTET: Terje Johnsen, Gunnar A. Johansen og Magnus Skaar fra Justisdepartementet redegjorde tirsdag for beredskapssenteret. Foto: Trond Solberg , VG

Helge Marstrander er FAU-leder ved Helleråsen i Oppegård, og er intitativtaker til mobiliseringen mot beredskapssenteret. Han er misfornøyd etter møtet tirsdag.

– De var unnvikende og vil ikke inn i problematikken. Dette handler ikke om støysoner og antallet desibel, men hvordan barn reagerer på skudd, sier han.

Avdelingsdirektør i Justisdepartementet, Magnus Skaar, understreker at barna i området vil få vite hva støyet er, før senteret begynner med virksomheten sin.

– Barna kommer til å få forklart hva støyet dreier seg om, og at det foregår øvinger i nærheten, så det blir de vant til og vil forstå hva handler om, sier han til VG.