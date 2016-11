Åtte halliksiktet etter aksjon mot massasjesalonger

Flere forhold kan avdekkes fremover, mener politiet.

Tirsdag aksjonerte politiet mot 16 adresser i Bergen, i samarbeid med blant annet arbeidstilsynet og skatteetaten. Den siste tiden har politiet sett en oppblomstring i antall såkalte massasjesalonger i Bergensområdet, og hatt informasjon om at flere av dem fungerer som bordeller.

På bakgrunn av aksjonen er åtte personer siktet for hallikvirksomhet. To av disse sitter tirsdag kveld i arresten, og skal avhøres onsdag.

Alle åtte er av thailandsk opprinnelse. Politiet opplyser til VG at de fleste, men ikke alle, av de siktede har norsk statsborgerskap.

Kan komme flere siktelser



– Vi har hatt mindre saker i dette miljøet i lengre tid, og på bakgrunn av innsamlet informasjon, egne undersøkelser og overvåkning hadde vi i dag nok å gå på til å sette i gang en koordinert aksjon, sier politiadvokat Asbjørn Onarheim ved seksjon for organisert kriminalitet i Vest politidistrikt til VG.

Nå forsøker politiet å nøste opp miljøet, og Onarheim sier flere kan bli siktet i tiden fremover. Siktelsene til de åtte er foreløpig begrenset til hallikvirksomhet, men det kan bli avdekket flere forhold, blant annet skatteunndragelse, arbeidsmiljøkriminalitet og menneskehandel.

– Vet knapt hvor i verden de befinner seg



– Det er ressurssvake unge jenter som jobber på disse stedene. Mange kan ikke engelsk eller norsk, noen vet knapt hvor i verden de befinner seg. Det er helt uvisst om de i det hele tatt tjener noe på å selge sex, eller om bakmenn- og kvinner tar alt, sier Politiadvokat Onarheim.

Advarer mot å bli sexkunde i førjulstiden



Hittil i år er det registrert mellom 50 og 60 sexkjøpskunder i Bergen, og politiet mener tallet kommer til å stige i førjulstiden.

– Det er lett å trå feil i julebordssesongen. Julebordssesongen med høyt alkoholinntak gjør at fristelsen for å kjøpe seksuelle tjenester er der, sier Linda Ervik, koordinator for EXIT-gruppen ved Vest politidistrikt til TV2.