Politiet utvider søk etter savnet 20-åring i Trondheim

Politiet trapper fredag opp søket etter en 20-årig BI-student, som ikke er sett siden han forlot et fadderarrangement i Trondheim sentrum natt til tirsdag.

Nå søkes det blant annet ved og i Nidelven fra området rundt Stavne bru og nedover elva som renner gjennom Trondheim. Røde Kors bidrar med mannskap, og det søkes til fots, i båt og med svømmere i vannet, opplyser politiet i Sør-Trøndelag.

Samtidig jobber de også teknisk og taktisk for å kartlegge 20-åringens bevegelser i forkant av at han forsvant.

Bakgrunn: Savnet etter at han forlot fadderfest i Trondheim

– Årsaken til at vi gjør dette er nye opplysninger som har kommet fram i etterforskningen. Vi kan foreløpig ikke gå nærmere inn på dette, skriver Arve Vagnild, som er politiets etterforskningsleder på saken, i en pressemelding fredag.

Til Adresseavisen utdyper han at bakgrunnen er at 20-åringens mobiltelefon har slått inn på basestasjoner som indikerer et større leteområde enn politiet først anslo.

Den 20 år gamle studenten fra Stavanger forlot natt til tirsdag en fadderfest på utestedet The Mint i Trondheim og sendte en melding til søsteren sin om at han var på vei hjem. Da familien ikke hørte fra ham etter det, meldte de ham savnet.

Politiet holder alle muligheter åpne, men ønsker at de som kan ha observert noe, også i området på vei fra Midtbyen via Ila til området Marienborg eller Øya til Stavne bru, tar kontakt.