Politiet oppretter sak etter student-forgiftning

TRONDHEIM (VG) – Vi må vurdere om det noe kriminelt har skjedd, sier politiet i Trondheim.

Elleve NTNU-studenter måtte til sykehus tirsdag kveld etter å ha drukket en etsende eddikløsning under en studentfest i forbindelse med studiestart.

– Vi har besluttet å opprette en undersøkelsessak med bakgrunn i at en person ligger på sykehus med uavklarte, alvorlige skader. Vi starter opp denne saken etter påtrykk fra påtalemyndigheten, sier leder for krimvakten i Trondheim, Johan Aae til VG.

I går sa politiet i Trondheim at dette ikke var en politisak, fordi det ikke var snakk om ulovlige stoffer. Nå er det tatt en ny vurdering. Aae sier at politiet starter med avhør for å få klarhet i hva som har skjedd.

– Det må ha skjedd en glipp når det kommer til blandingsforholdet med eddiken. Dette er nok ikke bevisst, men det kan være snakk om uaktsomhet. Vi må vurdere om noe kriminelt har skjedd i denne saken.

Uavklart situasjon for en av studentene

Fire av studentene er fortsatt til observasjon ved St. Olavs Hospital. En person er på intensivavdelingen.

– Situasjonen er fortsatt uavklart for personen på intensivavdelingen. I tillegg har enda en person kommet til sykehuset i løpet av natten. Personen er lagt inn til observasjon, sier kommunikasjonsdirektør, Marit Kvikne, til VG ved 08.30-tiden.

Kommet reaksjoner

Ida Munkeby, organisasjonsdirektør ved NTNU sa til VG tirsdag:

– Ledelsen ved NTNU har tidligere vært i kontakt med enkelte linjeforeninger ved NTNU, i forbindelse med aktivitetene som gjennomføres i linjeforeningsopptaket.

– Det har kommet reaksjoner på at det har vært for voldsomt opplegg. Det har vært episoder tidligere der folk har reagert på hva studentene må gjennom i opptaket. Dette er en meget beklagelig hendelse, sier hun.

Studenter ringte Giftinformasjonen

Seniorrådgiver Barbro Spillum ved Folkehelseinstituttets giftinformasjon opplyser til VG at de har blitt kontaktet av både studenter og helsevesenet i Trondheim etter at studentene ble forgiftet med eddik i kveld.

– Jeg tror studentene egentlig hadde tenkt å bruke husholdningseddik som inneholder 5-7 prosent eddiksyre, men ved en feil har de i stedet brukt eddikessens på 35 prosent eddiksyre, som er sterkt etsende. Når du drikker så konsentrert eddiksyre vil det kunne ha en etsende virkning på slimhinnene i svelget, spiserøret og magesekken – og det kan i verste fall oppstå etsesår, opplyser Spillum til VG.