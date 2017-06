Oslo-politiet mener lydopptakene som involverer milliardær Kjell Inge Røkke, kunsthandler Per Orveland og torpedo Jan Erik «Jannik» Iversen, reiser flere strafferettslige spørsmål.

Torsdag publiserte VG utdrag fra elleve opptak som består av ulike private samtaler, hvor det snakkes om utpressing, torpedooppdrag, penger, trusler og kjøp av overpriset kunst.

På fem av opptakene snakker Kjell Inge Røkke (58) med Per Orveland (67). De siste seks består av samtaler mellom Orveland og Jan Erik «Jannik» Iversen (59).

– Vi skal se nærmere på saken over helgen. Den reiser flere strafferettslige spørsmål. Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilke, sier påtaleleder Beate Brinch Sand i Oslo politidistrikt til VG.

– Ikke åpnet sak

Orveland påstår at han fungerte som et bindeledd mellom milliardæren og torpedoen på midten 2000-tallet. Alle opptakene ble gjort i skjul, ifølge 67-åringen.

– Vi kjenner saken bare fra VG, og vi vil ha mer informasjon før vi eventuelt kan konkludere om vi skal starte en etterforskning, sier Sand.

Saken fortsetter under bildet

KUNSTHANDLER: Per Orveland var kjæreste og samboer med Kjell Inge Røkkes ekskone på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Forholdet og familielivet gjorde at han tidvis pleide tett kontakt med milliardæren. Foto: Erlend Daae , VG

I en uttalelse på vegne av Røkke, skriver advokat John Christian Elden at milliardæren mener seg utsatt for «gjentatte utpressingsforsøk» fra Orveland.

Påtalelederen bekrefter at det er såkalt offentlig påtale ved utpressing. Det innebærer at politiet kan iverksette etterforskning på eget initiativ uten at en part anmelder forholdet og begjærer påtale.

Politiet har også mulighet til å innhente opplysninger før en etterforskning blir innledet, ved å opprette en såkalt undersøkelsessak.

– Vi har ennå ikke åpnet en undersøkelsessak, sier Brinch Sand.

Orveland nekter for å ha forsøkt å presse Røkke for penger. Han har uttalt han er villig til å overlevere det materiale han sitter på til politiet.

Snakker om penger

67-åringen har oppgitt ulike grunner til hvorfor han gjorde opptakene.

Torpedo-opptakene skal ha blitt gjort i 2005 og fremover. I et av opptakene med Iversen skjer det som Orveland hevder er en pengeoverlevering. 67-åringen sier han gjorde opptak for å ha bevis for at det kun var penger han overleverte.

Røkke-opptakene skal ha blitt gjort i 2008 og 2009.

– Det var fordi jeg fryktet han ikke ville innfri det gaveløftet han hadde gitt meg, har Orveland oppgitt som grunn for hvorfor gjorde opptakene.

Det påståtte gaveløftet – om ti prosent av Røkkes aksjeformue – ble behandlet av Asker og Bærum tingrett i 2013, som avviste hele saken.

I fire av de fem opptakene med Røkke er en torpedo et tema. I et av opptakene omtaler milliardæren «Jannik» med navn. Det blir også snakket om penger.

Liste med spørsmål

VG har gitt Røkke en liste med elleve spørsmål, blant annet med konkrete spørsmål om Jan Erik «Jannik» Iversen.

«Jannik og hans ektefelle var i omgangskretsen til Røkkes ekskone og Orveland, og Røkke har møtt han i den sammenheng. Røkke har ingen kommentarer for øvrig til forholdet til Jannik», står det i advokat Eldens uttalelse på vegne av milliardæren.

Les hele uttalelsen fra advokat Elden her

– Hvorfor vil ikke Kjell Inge Røkke svare på de elleve spørsmålene som VG har stilt ham?

– Jeg har svart på dem så langt vi fant det naturlig i mitt svar til VG på de aktuelle spørsmålene, skriver Elden i en e-post.

Advokat Arild Holden representerer Iversen, som ikke ønsker å uttale seg.