Politiet om advokat Amir Mirmotahari: Han avtalte drap

Politiet mener den tidligere advokaten Amir Mirmotahari (39) inngikk en avtale om å få en navngitt person drept.

Det er en omfattende siktelse som nå er tatt ut mot den en gang så suksessrike advokaten. I tillegg til drapsforbund er han nå siktet for å ha inngått en avtale om å kidnappe et voldtektsoffer, for å ha tappet et selskap for flere hundre tusen kroner og for å ha jukset med legeerklæringer for å få utsatt straffesaker. Fra før er eksadvokaten siktet for grov korrupsjon, narkotikaforbrytelser og forsøk på grovt skadeverk.

Det bekrefter politiadvokat Ragnvald Brekke i Oslo-politiet.

– Siktelsen mot Mirmotahari er utvidet til forbund om drap. Politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke ham for å ha inngått en avtale om å få drept en navngitt person, sier politiadvokaten.

Han ønsker ikke si nærmere hvem som skulle drepes eller hvor personen i dag befinner seg.

Den tidligere advokaten forsvares av advokat Kim Eilertsen.

– Jeg er kjent med den utvidede siktelsen, men ønsker ikke å kommentere den, sier Eilertsen.

Drev eget advokatfirma

Inntil i fjor sommer var Amir Mirmotahari en kjent forsvarsadvokat. Han drev sitt eget advokatfirma med syv ansatte og hadde mange klienter. Han var også øverste leder for en rekke selskaper, med samlede verdier i hundremillionersklassen, primært innen eiendom.

Den 15. juni i for avslørte VG at forsvarsadvokaten ba entorpedo om å kidnappe og dope ned et voldtektsoffer. Målet var å holde offeret unna rettssalen – slik at klienten hans gikk fri. Hele samtalen ble tatt opp, og VG kunne gjengi samtalen.

Siden hun er en junkie-dame så er det liksom ikke så nøye, sa Mirmotahari blant annet på opptaket.

Dagen etter aksjonerte politiet og pågrep advokaten. Han har siden sittet varetektsfengslet.

Den utvidede siktelsen er et resultat av den omfattende etterforskningen politiet startet etter VGs avsløring.

– Politiet har nå siktet Mirmotahari også for å ha inngått en avtale med torpedoen om å kidnappe voldtektsofferet, sier politiadvokaten.

Politiet: Uriktige legeerklæringer

Den tidligere advokaten også er siktet for å ha hatt kontakt med en lege som skal ha utstedt uriktige legeerklæringer.

– Disse erklæringene mener politiet er blitt brukt for å få utsatt straffesaker, sier politiadvokat Brekke.

Den aktuelle legen er foreløpig ikke siktet i saken.

– Dette er en utvidelse av siktelsen mot Mirmotahari. Politiet har ennå ikke siktet andre personer i tilknytning til disse nye postene, sier politiadvokaten.

I september i fjor ble Mirmotahari stemplet som «uskikket som advokat» og fratatt bevillingen.

Korrupsjon og narkotika

I kjølvannet av VGs avsløringer i fjor sommer ble 39-åringen først siktet for forsøk på motarbeiding av rettsvesenet og forsøk på grovt skadeverk.

Siktelsen ble senere utvidet til å gjelde grov korrupsjon og narkotikaforbrytelser.

Politiet mener Mirmotahari bestakk en fengselsbetjent – en mann i 30-årene som jobbet ved Oslo fengsel. Fengselsbetjenten er også siktet for grov korrupsjon, og sitter for tiden varetektsfengslet.

Mirmotahari er også siktet for å ha smuglet narkotika inn til innsatte i norske fengsler.

Onsdag formiddag vil Oslo-politiet kreve at den tidligere forsvarsadvokaten blir varetektsfengslet på ny.

– Han begjæres varetektsfengslet for 8 nye uker med brev- og besøksforbud, sier politiadvokat Ragnvald Brekke.

Ble selv presset for penger

Samtalen hvor Amir Mirmotahari ba en torpedo om å kidnappe et voldtektsoffer skjedde i mai 2015 – i forkant av en rettssak i Oslo tingrett. Lydopptaket av denne samtalen havnet i hendene til kriminelle, som brukte det til omfattende pengeutpressing av Mirmotahari.

I begynnelsen av desember kunne VG avsløre at Mirmotahari ble presset av to menn som brukte lydopptaket til å presse Mirmotahari for flere hundre tusen kroner.

Pengene skaffet Mirmotahari fra et av eiendomsselskapene han ledet.

Politiet har nå siktet ham for grov økonomisk utroskap, opplyser politiadvokat Brekke.

– Politiet mener han tappet et selskap for å betale disse angivelige utpresserne, sier Brekke.

Flere pågripelser

Politiet har det siste halvåret gjort flere pågripelser i det som er blitt et omfattende sakskompleks:

25. august 2016: En fengselsbetjent (28) i Oslo fengsel ble pågrepet for grov korrupsjon. Politiet mener han har skaffet Mirmotahari nye klienter blant de innsatte i fengselet. Dette skal ha skjedd i bytte mot en penger, gaver eller tjenester. Han er i dag løslatt.

8. september 2016: En kvinnelig tolk i 50-årene ble pågrepet for grov korrupsjon. Politiet mener hun skaffet Mirmotahari nye klienter i straffesaker hvor hun hadde oppdrag. Dette skal ha skjedd i bytte mot penger, gaver eller tjenester. Tolken er løslatt, men fortsatt siktet.

9. november 2016: Advokatfullmektigen Usama Ahmad (30) ble pågrepet for grov korrupsjon. Politiet mener fengselsbetjenten skaffet ham nye klienter i bytte mot penger, gaver eller tjenester. Han er i dag løslatt.

12. desember 2016: En tidligere ansatt (39) hos den siktede eks-advokaten ble pågrepet. Politiet mener mannen har vasket kriminelle penger og han er siktet for hvitvasking. Han er i dag løslatt.

