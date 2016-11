Politiet observerte naken mann med våpen – tre pågrepet

Tre personer ble pågrepet i en væpnet aksjon i Hanekleiva i Sande etter at politiet observerte en naken mann med våpen i vegbanen.

Det opplyser operasjonsleder Erik Gunnerød i Søndre Buskerud-politiet til VG.

– Politiet fikk først melding fra en person som observerte en kliss naken mann med et tohåndsvåpen i hånden på vei fra E18 til Sande sentrum. Det førte til at vi bevæpnet oss og satte i gang en stor aksjon, sier Gunnerød.

En sivil politimann gjorde samme observasjon da kan kjørte forbi stedet, opplyser operasjonslederen. Det medførte at de stengte av veien i begge retninger og fikk bistand fra politihelikopter.

Mannen skal ifølge politiet ha hatt tilholdssted i en campingvogn ved Hanekleiva.

– Vi fikk etter hvert informasjon om at to personer bevegde seg ut av campingvognen, og da aksjonerte vi. Begge ble raskt pågrepet, og i aksjonen la en av de fra seg et etthånds skytevåpen, sier Gunnerød og legger til:

– Senere pågrep vi også en tredje peson som kom ut fra området.

I campingvognen hvor de involverte skal ha hatt tilholdssted fant politiet et tohånds skytevåpen.

– Vi vet foreløpig ikke nøyaktig hva slags våpen det er snakk om, og heller ikke om det er ekte våpen eller såkalt softgun, opplyser Gunnerød.