Politiet: Mann brukte falsk profil til å begå overgrep

En mann i 20-årene er siktet for å ha begått nettovergrep mot rundt 60 mindreårige, opplyser politiet i Tromsø. Han er også siktet for fysiske overgrep mot flere barn.

En mann i 20-årene fra Tromsø har siden i vår vært siktet for overgrep begått mot flere mindreårige. Det opplyser politiet i Tromsø i en pressemelding.

– Det er hittil avdekket og avhørt omlag 60 fornærmede, og politiet jobber fortsatt med analyse av databeslag. Sakens omfang stadig øker idet etterforskningen fortsatt pågår, opplyser politiet i pressemeldingen.

Brukte falsk profil



Mannen skal ha begått seksuelle overgrep over internett mot en rekke gutter. Ved bruk av en falsk profil på Facebook og Skype har siktede gitt seg ut for å være en jente på 15 år. Ifølge politiet er det utvekslet bilder og videoer.

– Han har brukt et jentenavn på Facebook og gitt seg ut for å være 15 år. Han har lånt et bilde på Internett, og i hovedsak er det snakk om gutter han har kommet i kontakt med, sier Elin Nordgård Strand, politijurist i Troms politidistrikt, til NRK.

De fleste overgrepene skal ha skjedd i perioden fra 2014 til 2015, da de fornærmede var i alderen 12 til 15 år. Alle barna som så langt er avhørt, er navn som politiet er blitt kjent med fra chattelogger på mannens datamaskin.

De fleste fornærmede er fra Tromsø, men noen er også fra andre steder i landet, sier Strand til VG.

Siktet for fysiske overgrep



Mannen er også siktet for fysiske overgrep mot flere barn.

– Noen få fornærmede har siktede fysisk møtt. Disse har han kommet i kontakt med på annen måte enn via den falske profilen og har da opptrådt med sin riktige identitet, forteller politijuristen.

Politiet mener de har kommet langt i etterforskningen, men regner likevel med å finne flere fornærmede i det beslaglagte materialet.

– Vi jobber fortsatt med databeslag. Etter hvert som vi får analysert dem, avhører vi nye fornærmede og vitner, sier Strand til VG.

Den siktede mannen har vært varetektsfengslet siden mars, da politiet startet etterforskningen i saken.

– Politiet har til nå gitt lite informasjon til mediene. Årsaken til dette er hensynet til de fornærmede i saken og faren for at disse ikke vil gi en fri forklaring om saken er omhandlet i mediene, sier politiadvokaten i en pressemelding.

Siktede har i avhør gitt informasjon og erkjent straffskyld for deler av siktelsen.