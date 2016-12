Politiet: Ingen konkrete mistenkte

Politiet har informasjon om mobilbruken til den drepte 14-åringen som er interessant, opplyser politiet til VG.

– Vi har informasjon om den drepte 14-åringens mobilbruk. Det er opplysninger det er verdt å etterforske nærmere, sier sjef for Felles kriminalenhet, Terje Kaddeberg Skaar, til VG etter tirsdagens pressekonferanse.

Han sier politiet fortsatt er interessert i å komme i kontakt med publikum som var i nærheten da drapet skjedde. Han opplyste om at de følger flere tips som er interressante. Politiet har avhørt over 60 potensielle vitner, sier Skaar til NRK etter pressekonferansen.

– Vi har ingen konkrete mistenkte et døgn etter drapene, sa han på pressekonferansen.

Vil vite hvor den drepte 14-åringen skulle



Politiet jobber ut fra flere mulige hypoteser. Skaar sier bevegelsesmønsteret til Hassan er interessant.

– Han gikk på bussen ved Henrik Wergelands gate klokken 15.30 og gikk av bussen nær åstedet. Dette er en busstur som tar 10-12 minutter, sa han.

Det betyr at han var nær åstedet rett før politiet fikk melding om knivstikkingen. Skaar forteller VG at et videokamera på bussen filmet Jakob Abdullahi Hassan.

– Vi er fortsatt veldig interessert i å komme i kontakt med personer som vet hva avdøde skulle. Har han en avtale med noen? Eventuelt hvem skulle han treffe? Alle som har informasjon om det oppfordres til å ta kontakt med politiet, sa han.

– Krevende etterforskning



Skaar karakteriserer etterforskningen som krevende

– Det er et vanskelig åsted for krimteknisk å undersøke, på grunn av trafikken. Taktisk er det mange personer involvert. Når man har en alvorlig straffesak med ukjent gjerningsmann, blir det en krevende etterforskning ressursmessig, sa han.

Skaar forteller at omgangskretsen til Hassan er interessant for etterforskningen. Politiet vet fortsatt ikke om det er én eller flere gjerningspersoner, og har fortsatt ingen direkte vitner til det som skjedde.

Skaar opplyste også at det er opprettet bistandsadvokat for den drepte Tone Ilebekk (48), men ikke for Hassan.

Politiet i Kristiansand har jobbet på høygir i dag, med både taktisk og teknisk bistand fra Kripos.

Ilebekk arbeidet og jobbet i nærheten av åstedet på Lund. Tobarnsmoren var ansatt som assistent i en barnehage som ligger ikke langt fra barneskolen der drapene skjedde.

14 år gamle Hassan var både bosatt og gikk på skole på den andre siden av byen, ved Fiskå i nærheten av Vågsbygd.

De to ble erklært døde to timer etter at politiet fikk melding om knivstikkingen.